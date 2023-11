Кръв беляза Шампионска лига: Фен на ПСЖ бе наръган от ултраси на Милан

Според информациите група от над 50 тифози на Милан са атакували привърженици на гостите от ПСЖ в един от кварталите на Милано. В сблъсъка между двете агитки един от феновете на французите е бил наръган два пъти.

Milan and Paris Saint-Germain ultras clashed last night, report @Gazzetta_it. A PSG fan was seriously injured after stab wounds and two police officers were also injured.https://t.co/JOJWg5XTfq