Барселона търси варианти за раздяла с левия бек Алехандро Балде. Въпреки ласкавите думи, които отправят по негов адрес президентът Жоан Лапорта, спортният директор Деко и старши треньорът Ханзи Флик, те по всяка вероятност вече са взели решение за неговото напускане, твърдят от Diario Sport. Тяхното желание е Балде сам да поиска трнасфер.

Барселона иска Алехандро Балде сам да поиска трансфер

Ръководството на каталунци се опитва да избегне спад в пазарната стойност на футболиста или влошаване на отношенията с него, като се стреми евентуалната раздяла да бъде удовлетворителна за всички страни. Пред представителите на играча клубът ясно е заявил, че е отворен към раздяла с него. Ситуацията наподобява случилото се с Феран Торес през лятото. Той не бе считан за твърд титуляр и не му бе предложен нов договор. Причината за това беше, че още от самото начало е станало ясно, че Барселона е готова да разгледа оферти за продаването му.

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Балде на практика няма шанс да натрупа игрово време в рамките на настоящия проект, а напускането му е необходимо условие, за да може клубът да излезе на трансферния пазар и да привлече до двама нови играчи. Футболистът е наясно със съдбата си още от лятото, но не е направен трансфер, защото юношата на Барселона е отказал да разгледа каквито и да е предложения. Мендеш е посъветвал клиента си, че намирането на нов клуб е най-доброто решение, за да се предотврати застой в кариерата му.

Финалната дума има Балде, но той трябва да уведоми Барселона за желанието си да си тръгне. Приоритетът на клуба е продажба, не отдаване под наем, а подходящи възможности могат да се намерят във Висшата лига.

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