"От Реал Мадрид се умоляваха на Шаби Алонсо, а сега го уволниха заради група разглезени деца"

Преди дни Реал Мадрид взриви футболния свят с новината, че Шаби Алонсо напуска поста си като мениджър само осем месеца след като пое отбора. Бъдещето на испанския специалист на "Бернабеу" бе под въпрос през последните седмици, но все пак решението беше голяма изненада, като обявлението беше направено само ден след загубата на "кралете" с 2:3 от Барселона за Суперкупата на Испания. Според медиите в Испания една от основните причини за уволнението на Алонсо е неразбирателството с някои от големите звезди в испанската столица.

Сериозни критики срещу ръководството на Реал Мадрид след уволнението на Шаби

Според местното издание "Марка", Алонсо е избухнал срещу играчите си по време на скорошна тренировка, викайки: "Не знаех, че идвам да тренирам детска градина". В резултат на това се смята, че той е загубил доверието на талантливия си отбор, в който играят такива звезди като Джуд Белингам, Винисиус Жуниор и Килиан Мбапе. Бразилецът отдавна показа, че не е доволен от отношението, което получава от новия си треньор. След загубата от Барселона пък отборът подкопа авторитета му под въздействието на Мбапе.

Легенда на UFC избухна с коментар срещу Реал Мадрид

Легендата от UFC Хабиб Нурмагомедов, който се признава за фен на Реал Мадрид, разкритикува остро играчите в социалните медии. Той публикува снимка на Алонсо, който държи трофея на Бундеслигата, след като спечели шампионата с германския клуб Байер Леверкузен миналия сезон и написа: "Няма нищо по-ценно от лоялността. Преди една година от Реал Мадрид се умоляваха на Шаби. Сега го уволниха заради група разглезени деца. Шаби, ти си най-добрият."

Играчи като Родриго и Винисиус Жуниор бяха обвинени, че са имали трудни отношения с Алонсо по време на краткия му мандат. Белингам също беше посочен като потенциален източник на разрив с Алонсо, но той яростно отхвърли тези информации, наричайки критиците "клоуни". Той дори написа пост в социалните медии, адресиран към Алонсо, в който благодари на испанеца за помощта му по време на краткия му престой на "Сантяго Бернабеу".

Ето какво каза Шаби след напускането си:

Алонсо ще продължи напред и е свързван с редица предложения, включително преминаване във Висшата лига. Тези слухове включват и спорен трансфер в Манчестър Юнайтед, който ще разгневи феновете на Ливърпул, които боготворят Алонсо от времето, когато той играеше на "Анфийлд". През следващите месеци испанецът ще бъде много търсен, но първо той се изказа и благодари на хората в Мадрид в кратко изявление: "Този професионален етап приключи и не се разви така, както бихме искали. Да тренирам Реал Мадрид беше чест и отговорност за мен. Благодаря на клуба, на играчите и преди всичко на феновете и на мадридските фенове за доверието и подкрепата им. Тръгвам си с уважение, благодарност и гордост, че дадох най-доброто от себе си."

