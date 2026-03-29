Любопитно:

Белгия се разправи със САЩ в мач със странна подробност

29 март 2026, 0:35 часа 224 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Белгия се разправи със САЩ в мач със странна подробност

Белгия разгроми САЩ с 5:2 в приятелска среща. На стадион “Мерцедес-Бенц” в Атланта Уестън Маккени изведе домакините напред в резултата в 39-ата минута, но до почивката Зено Дзебаст възстанови паритета. През втората част "червените дяволи" наложиха доминацията си. Странната подробност в срещата беше, че двата отбора едва се различаваха, тъй като бяха в екипи с преобладаващ бял цвят.

Белгия победи САЩ

Мачът започна динамично. Салемакерс не намери целта от изгодна позиция, а Ламес изби удар на Маккени. В 39-ата минута Маккени се възползва от пас на Робинсън за 1:0. До почивката Дзебаст изравни с красив шут. Топката стигна до него след пробив на Доку. В началото на втората част Салемакерс пусна към Онана, който преодоля Търнър за 1:2.

Малко по-късно Шарл де Кетеларе реализира дузпа, отсъдена за игра с ръка на Тийм. В 68-ата минута Доди Лукебакио вкара за 4:1. Не след дълго отново той се разписа. 180 секунди преди да изтече редовното време Патрик Агиеманг оформи крайния резултат.

В друга контролна среща Япония победи Шотландия насред “Хемпдън Парк” с 1:0. Канадапък завърши наравно 2:2 срещу Исландия. В приятелски мач в Будапеща пък Унгария победи Словения с 1:0.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Белгия отбор САЩ отбор
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес