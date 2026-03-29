Белгия се разправи със САЩ в мач със странна подробност

Белгия разгроми САЩ с 5:2 в приятелска среща. На стадион “Мерцедес-Бенц” в Атланта Уестън Маккени изведе домакините напред в резултата в 39-ата минута, но до почивката Зено Дзебаст възстанови паритета. През втората част "червените дяволи" наложиха доминацията си. Странната подробност в срещата беше, че двата отбора едва се различаваха, тъй като бяха в екипи с преобладаващ бял цвят.

Мачът започна динамично. Салемакерс не намери целта от изгодна позиция, а Ламес изби удар на Маккени. В 39-ата минута Маккени се възползва от пас на Робинсън за 1:0. До почивката Дзебаст изравни с красив шут. Топката стигна до него след пробив на Доку. В началото на втората част Салемакерс пусна към Онана, който преодоля Търнър за 1:2.

United States are hosting Belgium in Atlanta — but you probably wouldn't know, with both sides wearing similar colours. pic.twitter.com/cVc0zI48Cd — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) March 28, 2026

Малко по-късно Шарл де Кетеларе реализира дузпа, отсъдена за игра с ръка на Тийм. В 68-ата минута Доди Лукебакио вкара за 4:1. Не след дълго отново той се разписа. 180 секунди преди да изтече редовното време Патрик Агиеманг оформи крайния резултат.

В друга контролна среща Япония победи Шотландия насред “Хемпдън Парк” с 1:0. Канадапък завърши наравно 2:2 срещу Исландия. В приятелски мач в Будапеща пък Унгария победи Словения с 1:0.

