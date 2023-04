Легендарен испански футболист ще "окачи бутонките" в края на сезона (ВИДЕО)

41-годишният таран трябва да изиграе още няколко мача, за да стане футболистът с най-много двубои в Ла Лига - цел, която изглежда напълно постижима. Той има в актива си над 800 официални клубни срещи. Юноша е на Бетис. Дебютира за "зелено-белите" в началото на този век. Защитава цветовете още на Валенсия, Малага и Фиорентина.

За испанския национален отбор Хоакин е участвал в 51 срещи и има 4 гола. Включен е в състава на "Ла фурия" на два Мондиала (2002 и 2006) и на Евро 2004. Има три трофея в дългата си кариера: Копа дел Рей с Валенсия през 2008 г. и с Бетис през 2005 г. и миналата година.

Joaquin has announced he will retire from football at the end of this season at the age of 41.



Never forget when the Copa del Rey trophy was guest of honour at his wedding 💚



Legend 👏 pic.twitter.com/JTYyrIyfcf