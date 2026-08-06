Левски ще си избие всички трансфери, ако играе плейоф в Шампионска лига

Левски продължава впечатляващия си европесйки поход, като е само на крачка от плейофите за влизане в основната фаза на Шампионска лига. "Сините" взеха победа с късен гол на новия си герой Сержиньо над участника от миналогодишното издание на "турнира на богатите" Кайрат Алмати. За тях предстои реванш в казахстанския град Туркестан и, ако преодолеят и тази фаза, ще получат поне 4.29 милиона евро.

Левски прибира над 4 милиона евро, ако се класира

Самото участие в плейофите на Шампионска лига е много престижно, тъй като двете срещи са на съвсем различно ниво от другите предварителни кръгове. В последната фаза на квалификациите, отборите играят все едно са вече класирани. Срещите се провеждат с химна, рекламите и емблемите на Шампионска лига на екипите на футболистите. Ако отстрани Кайрат Алмати, Левски ще се изправи срещу гръцкия шампион АЕК Атина. Според колегите от "Мач Телеграф", самото участие в плейофите носи поне 4.29 милиона евро, независимо от резултата, който отбора постига. Това ще стигне на Левски да покрие всичките си разходи за трансферни суми от това лято.

Още: Голмайсторът на ЦСКА 1948: Показахме стойностно лице! Пожелавам успех на Левски и на другия ни евроучастник

Досега Левски е дал 3.52 милиона евро за трансфери

Според специализирания сайт "transfermarkt", до този момент на трансферния пазар Левски е похарчил 3.52 милиона евро за нови футболисти. Най-скъп е Рейналдо, който преминава от Санта Клара срещу 1.5 милиона евро. Следва го Сержиньо, който струва на "сините" 1 милион евро и също дойде от Санта Клара. Давид Кусо коства на Левски 900 000 евро и пристигна от Шавеш. А последният футболист, за когото "сините" платиха трансферна сума е Мехди Мубарик, който струва 120 000 евро. Хевертон и Алекс Сентейес пристиигнаха със свободни трансфери, съответно от Куинс Парк Рейнджърс и Алмерия, а Адриан Райчев дойде под наем от Пиза.

Още: Треньорът на Кайрат: Феновете на Левски бяха впечатляващи, обидно е да ти вкарат гол в последните минути