Египетски гранд набеляза халф на Лудогорец, който блесна на Мондиал 2026 (ВИДЕО)

Египетски гранд е набелязал един от основните футболисти на Лудогорец. Става въпрос за тима на Ал Ахли, който проявява много сериозен интерес към полузащитника на „орлите“ – Дерой Дуарте. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Според информациите африканският клуб все още не е отправил официална оферта за правата на национала на Кабо Верде, но следи отблизо ситуацията с него.

Дерой Дуарте се представя отлично с екипа на Лудогорец

Дерой Дуарте пристигна в Лудогорец през лятото на 2024 година. Той акостира на „Хювефарма Арена“ без трансферна сума, след като договорът му с нидерландския Фортуна Ситард изтече и не бе подновен. Халфът бързо се превърна в един от водещите играчи в състава на разградчани като до момента има на сметката си общо 104 мача за „орлите“ във всички турнири. В тях полузащитникът е реализирал четири попадения.

Националът на Кабо Верде наказа Меси и компания на Световното

Дуарте бе част от националния отбор на Кабо Верде, който участва на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. Халфът дори се отличи с попадение на най-големия международен футболен форум, след като на 1/16-финалите на надпреварата се разписа във вратата на Аржентина при загубата на неговия тим с 2:3. Дерой Дуарте е оценен на около 1,5 милиона евро – сума, която не би представлявала проблем за Ал Ахли.

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