Сагата е към своя край: Жозе Моуриньо е убедил Винисиус да остане в Реал Мадрид

Ръководството на Реал Мадрид е подобрило офертата си към фланговия футболист на тима Винисиус Жуниор, който е обект на сериозен интерес от страна на английския Арсенал. Според информации в испанските медии представители на клуба и бразилеца са провели разговори на тренировъчната база на „кралете“ в сряда, като те са минали много положително.

Португалецът е уверил крилото, че ще играе важна роля в неговия отбор

Както е известно, звездата на „белия балет“ е в последната година от договора си на стадион „Сантяго Бернабеу“, като шефовете на Реал правят всичко по силите си да го задържат с нов контракт. Завръщането на Жозе Моуриньо начело на испанския гранд също е изиграло роля за решението на Винисиус да остане в отбора. Португалският специалист е уверил бразилската звезда, че той ще бъде в центъра на проекта му в Мадрид.

Така изглежда, че Арсенал ще се провали в опита си да вземе ляво крило за втори път това лято, след като Морган Роджърс избра Челси. Шампионите на Англия все пак се подсилиха на тази позиция след раздялата с Леандро Тросар, привличайки Христос Цолис.

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