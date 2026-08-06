Световноизвестните DJ-и Alex Twin и Yass идват в България на Persina Fest 2026

За осма поредна година между 4 и 7 септември живописният бряг на река Дунав в Белене ще оживее с музика и незабравими емоции. В непосредствена близост до дирекцията на Природен парк "Персина" и Античната митница "Димум" Persina Fest отново ще събере хиляди почитатели на добрата музика, красивата природа и свободния дух. За първи път на сцената ще се качат световноизвестните DJ-и Alex Twin (Румъния - Дубай) и Yass (Франция), които са приготвили специални сетове за българските си фенове и шоу, което ще се помни дълго! А входът е СВОБОДЕН.

Музикална програма

Петък, 4 септември

Фестивалът ще бъде открит подобаващо от Bellа с екстатична музика, Buckshot, съосновател на Persina Fest, и Ilko, една от най-култовите фигури на българската клубна сцена и световнопризнат продуцент. Очакват ви дълбоки Afro & Soulful House ритми. Зад пулта след тях ще застане един от най-талантливите артисти на френската електронна сцена - YASS. С над 35 години опит и участия в 74 държави по света, той е покорил едни от най-известните клубове и фестивални сцени, а тази година за първи път ще го видим и в Белене на Persina Fest 2026. Неговият характерен звук е истинско музикално пътешествие - от House и Afro House до Deep Techno, съчетавайки енергия, емоция и безупречен усет към дансинга.

Събота, 5 септември

Родом от съседна Румъния, Alex Twin продължава стремглаво да покорява световната електронна сцена със своите впечатляващи продукции и хипнотизиращи DJ сетове, които оставят публиката без дъх. Неговият талант и професионализъм го превръщат в едно от най-разпознаваемите имена в индустрията, а днес той ръководи музикалната концепция на едни от най-емблематичните клубни дестинации в Дубай – Ushuaïa Dubai и Be Beach Dubai.

Известен със своята експлозивна комбинация от Electronic, Afro House, Melodic House и Tech House, Alex Twin носи неповторима енергия навсякъде, където се появи. От Дубай до Ибиса, от Миконос до Монако, от Лондон до Сен Тропе - всяко негово участие се превръща в незабравимо музикално преживяване. А сега е време и България да усети тази магия!

Неделя, 6 септември

Вечерта ще бъде открита от Nicox, а след него на пулта ще застане румънският DJ Wela, който ще ни потопи в един изключително зареждащ сет, изпълнен с енергия, ритъм и незабравими емоции! След това на сцената ще се качи едно от знаковите имена на българската електронна сцена – Mr.K. над 950 епизода на радио шоуто Impressive Sounds по Radio Nova, успешни продукции, върхови позиции в класациите и участия на престижни фестивали, той е артист, който оставя своя отпечатък както у нас, така и на международната сцена.

Понеделник, 7 септември

Фестивалът ще завърши с едно специално изпълнение. На сцената на Persina Fest 2026 ще бъде поставено пиано, за да посрещне талантливия Йовко Господинов от Белене. Под откритото небе, на брега на река Дунав, публиката ще има възможността да се наслади на неговите авторски композиции - музика, изпълнена с емоция, вдъхновение и личен почерк.

Забавления за всички

• Арт базар

• Творчески работилници за малки и големи

• Издигане с балон

• Турнир по табла

• Йога практики и чаена церемония на открито

• Разходка с лодка и каяк по река Дунав

• Посещение на остров Персин и лагера "Белене" с местен гид

• Безплатна къмпинг зона под звездите – елате с кемпер, носете палатка и се насладете на магията на природата

• Свежи напитки и храна

За още информация и пълната програма:

persinafest.com; Facebook, Instagram и TikTok