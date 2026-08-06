След скандала с чужденци: Кметът защити Банско и призова за възпитанието на младежите

"Като общество сме длъжни да възпитаваме младите хора в уважение, сдържаност и отговорност, защото подобни прояви, независимо от техния характер, хвърлят сянка върху доброто име на България и на Банско", се посочва в изявление на кмета на Банско Стойчо Баненски във връзка с набиращия публичност случай на словесно стълкновение между италиански и български младежи в късните часове на 2 август в града.

Непристойна проява и липса на възпитание

В тази връзка той оцени случилото се като непристойна проява на липса на достатъчно възпитание, самоконтрол и уважение от страна на участниците.

По негови данни става дума за вербална размяна на обиди и жестове на провокации между млади хора, като по думите му подобно поведение е недопустимо, независимо от кого е проявено.

"Община Банско категорично осъжда действия и думи, които могат да се тълкуват като антисемитизъм или дискриминационно отношение. Укоримо е и всяко посегателство върху личната собственост и нарушаването на спокойствието на гражданите", посочва още кметът.

Кметът защити Банско

Той изтъква, че нашата страна е позната по света със спасяването на българските евреи през Втората световна война и с последователно изгражданите приятелски отношения с еврейската общност и с Държавата Израел.

"Банско също е пример за толерантност, взаимно уважение и добросъседство", подчертава той и отбелязва, че всяка година градът ни посреща стотици хиляди туристи от цял свят.

"Много международни общности са избрали Банско за свой втори дом именно заради спокойствието, сигурността и гостоприемството на местните хора", добавя още Баненски.

Ето защо той се противопоставя на опитите този случай да бъде изваждан от неговия контекст и натоварван с политически внушения или представян като проява на етническа, религиозна или расова нетолерантност. ОЩЕ: Радев за случая в Банско: Чужденците да спазват законите, а политиците им да се запознаят с фактите (ВИДЕО)