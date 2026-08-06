Кабинетът "Радев":

След скандала с чужденци: Кметът защити Банско и призова за възпитанието на младежите

06 август 2026, 11:18 часа 409 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Банско
След скандала с чужденци: Кметът защити Банско и призова за възпитанието на младежите

"Като общество сме длъжни да възпитаваме младите хора в уважение, сдържаност и отговорност, защото подобни прояви, независимо от техния характер, хвърлят сянка върху доброто име на България и на Банско", се посочва в изявление на кмета на Банско Стойчо Баненски във връзка с набиращия публичност случай на словесно стълкновение между италиански и български младежи в късните часове на 2 август в града. 

Непристойна проява и липса на възпитание

В тази връзка той оцени случилото се като непристойна проява на липса на достатъчно възпитание, самоконтрол и уважение от страна на участниците.
По негови данни става дума за вербална размяна на обиди и жестове на провокации между млади хора, като по думите му подобно поведение е недопустимо, независимо от кого е проявено.

"Община Банско категорично осъжда действия и думи, които могат да се тълкуват като антисемитизъм или дискриминационно отношение. Укоримо е и всяко посегателство върху личната собственост и нарушаването на спокойствието на гражданите", посочва още кметът.

Кметът защити Банско

Той изтъква, че нашата страна е позната по света със спасяването на българските евреи през Втората световна война и с последователно изгражданите приятелски отношения с еврейската общност и с Държавата Израел.

"Банско също е пример за толерантност, взаимно уважение и добросъседство", подчертава той и отбелязва, че всяка година градът ни посреща стотици хиляди туристи от цял свят.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Много международни общности са избрали Банско за свой втори дом именно заради спокойствието, сигурността и гостоприемството на местните хора", добавя още Баненски.

Ето защо той се противопоставя на опитите този случай да бъде изваждан от неговия контекст и натоварван с политически внушения или представян като проява на етническа, религиозна или расова нетолерантност. ОЩЕ: Радев за случая в Банско: Чужденците да спазват законите, а политиците им да се запознаят с фактите (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Алиталия Хулигани Банско Скинари антисемитизъм
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Благоевград
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес