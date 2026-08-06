Нарочно блъснал патрулка, докато бягал: Шофьор на “Порше“ се сдоби с обвинение

Шофьор на “Порше“ се опитал да избяга от полицията, като в началото пробвал да изтласка патрулка, после нарочно се блъснал в нея. 30-годишният водач карал с бясна скорост. След като ударил полицейската кола, се опитал да избяга пеша. Софийска районна прокуратура привлече мъжа към наказателна отговорност, съобщават на страницата на прокуратурата в интернет. На 3 август около 21,40 часа на кръстовището на бул. “Брюксел" и ул. “Мими Балканска" в София, обвиняемият М.К. шофирал лек автомобил, марка „Порше", когато противозаконно пречил на орган на властта да изпълни служебните си задължения. М.К. не се подчинил на подадените множество звукови и светлинни сигнали за спиране, подадени от полицейския автомобил, марка “Шкода". Още: След дрифт и гонка: Полицаи с немаркиран автомобил заловиха млад нарушител

Вече е осъждан, искат най-тежката мярка

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Обвиняемият продължил да управлява автомобила си с висока скорост, опитал се да изблъска полицейския автомобил, като впоследствие го засякъл и реализирал пътно-транспортно произшествие със същия. След това М.К. излязъл от автомобила си, побягнал и се укрил. По случая се води досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание “лишаване от свобода". В хода на разследването обвиняемият е задържан от полицейски служители. М.К. е осъждан. Предвид възможността да се укрие и да извърши друго престъпление, с постановление на наблюдаващ прокурор е задържан за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка “задържане под стража" спрямо обвиняемия. Още: Заради гонка: Двама се простиха с шофьорските си книжки