Левски не може да се мери с големите: Aраби надцакаха "сините" за нападател

Левски постигна страхотни неща на футболния терен, като стана шампион на България за пръв път от 17 години насам и в момента прави впечатляващ пробив в Шампионска лига. Но на трансферния пазар се вижда, че "сините" все още не могат да се мерят с големите отбори не само на европейско, а и на световно ниво. Според колегите от "Тема спорт", Афимико Пулулу, който беше сред желанията на Левски, се присъедини към отбора от Саудитска Арабия Ал Хазем.

Отбор от Саудитска Арабия надцака Левски

Афимико Пулулу беше част от състава на полския Агелония от лятото на 2023 г. до това лято, когато договорът му с клуба изтече. Той не се беше договорил с нов отбор, а Левски проявяваше голям интерес към него. Но в крайна сметка Ал Хазем надигра "сините" на трансферния пазар и обяви Пулулу за свое ново попълнение. Това показва, че не само на терена, а и финансово, Левски трябва да извърви още дълъг път, ако иска да се мери с отбори, дори от Саудитската професионална лига.

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🚨🟡🟡 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 — O Al Hazem 🇸🇦 anunciou a contratação do atacante 🇨🇩 Afimico Pululu.



O congolês, de 27 anos, estava no Jagiellonia, da Polônia, desde a temporada 2023/24.



Pululu se destacou na temporada 2024/25, quando foi o artilheiro da Conference League, com 8 gols… — Central do Arabão (@centraldoarabao) August 4, 2026

Левски продължава търсенето на нов нападател

След като изпуснаха Афимико Пулулу, от Левски продължават да търсят нов човек за върха на атаката. Анголецът щеше да бъде перфектен вариант за състава на Хулио Веласкес, тъй като има добра ефективнот пред гола - той стана голмайстор на Лигата на конференциите през сезон 2024/25. "Сините" се нуждаят от ново попълнение на върха на атаката, тъй като в момента разполагат с Мустафа Сангаре, който напоследък се контузва често и може да бъде продаден при добра оферта, Хуан Переа и младока Стивън Стоянчов.

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