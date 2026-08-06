"Държавата посяга на последния стълб в борбата с демографската криза": Властта планира доказано провалена реформа в Центъра за асистирана репродукция

Управляващите предлагат доказана вече веднъж като неефективна промяна за втори път, която може да постави под риск една от най-успешните държавни политики в подкрепа на хората с репродуктивни проблеми. Това обявиха от Фондация "Искам бебе", които се обявиха категорично против предложението на министъра на здравеопазването Катя Ивкова Центърът за асистирана репродукция да бъде прехвърлен към Националната здравноосигурителна каса.

Според тях е недопустимо, че подобна промяна се предлага без обществено обсъждане с пациентските организации и без становище на специалистите по репродуктивна медицина.

Фондацията е на мнение, че е грешен ход "в държава, която ежедневно говори за демографска катастрофа, да бъде отслабвана единствената специализирана държавна структура, създадена в подкрепа на хората с репродуктивни проблеми".

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От "Искам бебе" са категорични, че ако индивидуалната експертна оценка бъде заменена с механизъм, близък до клиничните пътеки, ще отпадне един от най-важните инструменти за контрол върху разходването на публичните средства и ще се създадат предпоставки за по-лесни злоупотреби.

Източник: БГНЕС

По думите им липсва яснота и по друг съществен въпрос - ако лечението стане част от системата на НЗОК, ще бъдат ли пациентите задължени да имат непрекъснати здравноосигурителни права, за да получат финансиране. "Подобно изискване би поставило в по-неблагоприятно положение българите, които се завръщат от чужбина, хората с прекъснати здравноосигурителни права и лицата без постоянна трудова заетост. В условията на тежка демографска криза държавата трябва да премахва бариерите пред желаещите да станат родители, а не да създава нови", смятат от фондацията.

Повтаряне на доказано провален модел

Според организацията ходът на правителството не е административна оптимизация, а решение, което поставя под риск една от най-успешните държавни политики в подкрепа на хората с репродуктивни проблеми.

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"Преди 20 години държавата подаде ръка на семействата, които мечтаят за дете. Днес същата тази държава е на път сама да отнеме надеждата, която изгради", смятат от фондацията.

От фондацията припомнят, че именно след години усилия на пациентите и активната работа на екипа на "Искам бебе" през 2009 г. беше създаден Центърът за асистирана репродукция. Благодарение на този модел десетки хиляди български деца са се родили, а България се превърна в пример за държавна подкрепа на лечението на стерилитета.

Според организацията много тревожен сигнал е, че предложеният модел вече веднъж е бил приложен неуспешно. През 2013 г. финансирането на инвитро процедурите беше прехвърлено към НЗОК, но само година по-късно държавата се отказа от този подход и възстанови Центъра като самостоятелна структура. В новия доклад липсва анализ защо тази реформа не е дала очакваните резултати и защо същото решение се предлага отново, пишат от фондацията.

Редица въпроси без отговор

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От там също така предупреждават, че прехвърлянето на дейността към НЗОК поставя редица въпроси без отговор. Не е ясно дали ще бъде запазена независимата експертна комисия, която разглежда всеки случай поотделно, как ще бъдат защитени средствата за асистирана репродукция, как ще бъдат финансирани донорските програми и дали достъпът до лечение няма да бъде обвързан със здравноосигурителния статус на пациентите.

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"Не може в държава, която ежедневно говори за демографска катастрофа, да бъде отслабвана единствената специализирана държавна структура, създадена в подкрепа на хората с репродуктивни проблеми. Центърът за асистирана репродукция не е просто администрация. Той е символ на надеждата за десетки хиляди български семейства", гласи още позицията.

"Искам бебе" настоява предложението да бъде оттеглено, да бъде извършен задълбочен анализ на последиците от подобна промяна и да започне реален диалог с пациентските организации и медицинската общност.

"Всяко административно решение в тази сфера има човешко лице. Зад всяка преписка стои семейство, което чака своето дете. България не може да си позволи да превръща надеждата на тези хора в поредния експеримент", категорични са от фондацията.

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Публикуваме пълното становище на Фондация "Искам бебе":

Фондация "Искам бебе" изразява категоричното си несъгласие с предложението Центърът за асистирана репродукция да бъде прехвърлен към Националната здравноосигурителна каса.

Вече 20 години Фондация "Искам бебе" защитава правата на хората с репродуктивни проблеми в България. През 2009 г., след години упорита работа, обществени кампании и диалог с държавните институции, с активното участие на екипа на фондацията беше създаден Центърът за асистирана репродукция. Това беше историческа победа за хиляди семейства, които дотогава нямаха реална държавна подкрепа в борбата си за дете. Благодарение на този модел десетки хиляди български деца се родиха, а България се превърна в пример за държавна политика в областта на асистираната репродукция.

Днес, 17 години по-късно, сме изправени пред риск държавата сама да разруши една от най-успешните политики, които някога е създала в подкрепа на семействата с репродуктивни проблеми.

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Особено тревожно е, че предложеният модел не е нов. През 2013 г. финансирането на инвитро процедурите вече беше прехвърлено към Националната здравноосигурителна каса. Само година по-късно този модел беше изоставен и Центърът за асистирана репродукция беше възстановен като самостоятелна структура. В настоящия доклад липсва анализ защо предишната реформа не беше запазена и какви са причините държавата отново да предлага същото решение.

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Още по-тревожно е, че държавата сама се отказва от една от най-важните си политики в борбата със стерилитета. В Плана за действие към Националната здравна стратегия 2020 на Центъра за асистирана репродукция бяха възложени не само дейности по финансиране на лечението, а и отговорността да разработва програми за превенция на стерилитета, да организира информационни кампании и да повишава информираността по въпросите на репродуктивното здраве. Вместо тези функции да бъдат развити и превърнати в реална национална политика, те останаха неизпълнени. Днес, вместо Министерството на здравеопазването да анализира причините за този пропуск и да укрепи капацитета на Центъра, предлага да обезличи именно институцията, която самата държава натовари с тази мисия. Това не е реформа. Това е отказ от собствената държавна политика за превенция на стерилитета в момент, когато България преживява най-тежката демографска криза в своята история.

Центърът за асистирана репродукция не е обикновена административна структура. Той е единствената специализирана държавна институция, създадена изцяло в подкрепа на хората с репродуктивни проблеми. Неговото място не е единствено да администрира средства. Неговото място е да бъде водещата държавна институция по въпросите на репродуктивното здраве, превенцията и демографската политика.

Предложението поражда и редица въпроси без отговор. Към настоящия момент всяко заявление се разглежда индивидуално от експертна комисия, която извършва медицинска оценка на всеки конкретен случай. Докладът не дава отговор дали този механизъм ще бъде запазен след прехвърлянето към НЗОК. Ако индивидуалната експертна оценка бъде заменена с механизъм, близък до клиничните пътеки, ще отпадне един от най-важните инструменти за контрол върху разходването на публичните средства и ще се създадат предпоставки за по-лесни злоупотреби.

Липсва яснота и по друг съществен въпрос. Ако лечението стане част от системата на НЗОК, ще бъдат ли пациентите задължени да имат непрекъснати здравноосигурителни права, за да получат финансиране? Подобно изискване би поставило в по-неблагоприятно положение българите, които се завръщат от чужбина, хората с прекъснати здравноосигурителни права и лицата без постоянна трудова заетост. В условията на тежка демографска криза държавата трябва да премахва бариерите пред желаещите да станат родители, а не да създава нови.

Докладът не дава отговор и на редица практически въпроси. Не е ясно как ще се приемат заявленията, кой ще извършва медицинската оценка, как ще се разграничават различните диагнози, какъв ще бъде бюджетът за асистирана репродукция, как ще бъдат финансирани процедурите с донорски генетичен материал и какви гаранции ще имат пациентите, че средствата за асистирана репродукция няма да бъдат пренасочвани към други дейности.

Още по-обезпокоително е, че подобна промяна се предлага без обществено обсъждане с пациентските организации и без становище на репродуктивните специалисти. Не може да се променя модел, който повече от 15 години дава шанс на хиляди семейства, без да бъдат чути хората, които го създадоха, защитиха и ежедневно работят с пациентите.

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Фондация "Искам бебе" винаги е подкрепяла реформите, които подобряват достъпа до лечение. Българският модел има нужда от развитие, по-добро финансиране на донорските програми, по-сериозна политика за превенция на стерилитета и по-силна информационна дейност. Решението обаче не е премахването на единствената специализирана държавна структура, а нейното укрепване и развитие.

Затова настояваме предложението за прехвърляне на Центъра за асистирана репродукция към Националната здравноосигурителна каса да бъде оттеглено. Настояваме Министерството на здравеопазването да представи анализ на реформата от 2013 г., оценка на въздействието върху пациентите, ясни гаранции за запазване на техните права и да проведе широко обществено обсъждане с пациентските организации и професионалната общност.

За нас Центърът за асистирана репродукция не е административна единица. Той е плод на дългогодишната борба на хиляди семейства, лекари и граждански организации. Той е надеждата на хората, които чакат своето дете. Именно затова вярваме, че в момент, когато България е изправена пред безпрецедентна демографска криза, държавата не трябва да повтаря вече изоставени модели, а да развива и укрепва институциите, които дават шанс за раждането на повече български деца".