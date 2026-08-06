След катастрофата на SpaceX: Луната може да претърпи същата съдба като земната орбита

Въздействието на ракетна степен на SpaceX върху лунната повърхност може да стане не само обект на научни изследвания, но и причина за преразглеждане на международните разпоредби за изследване на Луната. В статия в Science Mail експерти от Института за космически изследвания на Руската академия на науките и Московския институт по физика и технологии обясниха защо е важно човечеството да избегне повтарянето на грешките на Луната, които вече доведоха до замърсяване на ниската околоземна орбита.

Последствията от катастрофата на SpaceX

Неконтролираният сблъсък на втория етап на ракетата Falcon 9 с Луната за пореден път привлече вниманието към проблема с космическите отпадъци отвъд ниската околоземна орбита. Макар подобни инциденти да остават изолирани, ситуацията може да се промени с нарастващия брой правителствени и търговски лунни мисии.

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Както каза пред Science Mail Нейтън Айсмонт, водещ изследовател в отдела „Космична динамика и обработка на математическа информация“ в Института за космически изследвания на Руската академия на науките , случилото се трябва да се разглежда предимно като извънредна ситуация, а не като приемлива практика за изследване на Луната.

"Вярвам, че последното събитие ще бъде изключение и урок. Непланираните удари върху лунната повърхност ще бъдат напълно избегнати, ще бъдат прехвърлени в извънредно положение", казва Нейтън Айсмонт.

Според него в момента се разработват подходи, които в бъдеще могат да станат задължителни за всички участници в лунните програми.

"В момента съответните правни органи на страните, участващи в програми за изследване на Луната, разработват законодателни норми. А негативният опит със Земята дава основание да се надяваме на различни сценарии с Луната. Поне всички участници разбират потенциалните последици от игнорирането на опита със Земята", подчертава Айсмонт.

Махди Ахлумади, доцент в катедра „Теоретична механика“ в МФТИ, споделя подобно мнение. Той твърди, че проблемът не се крие толкова в самата конкретна ракета, колкото в липсата на единни изисквания за изпълнение на космически мисии отвъд ниската околоземна орбита.

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Ако нищо не се промени, подобни случаи ще станат нещо обичайно. Съществуват стандарти за обезвреждане на отпадъци за ниски околоземни и геостационарни орбити, въпреки че те изискват допълнително развитие. Но за дълбокия космос в момента няма строги международни разпоредби.

Според Ахлумади, инженерите проектират космически кораби в съответствие с настоящите изисквания. Ако законодателството не изисква включването на резерв от гориво за безопасното отстраняване на степента след мисията, този резерв обикновено се използва за увеличаване на полезния товар. Технически решения обаче съществуват отдавна.

„Степента можеше да бъде изпратена в безопасна хелиоцентрична орбита или в предварително избран необитаем район на Луната. Но за това би трябвало да се осигури адекватен резерв от гориво на етапа на проектиране на мисията“, отбелязва той.

Експертът смята, че международната космическа общност сега неизбежно ще се върне към обсъждането на задължителен план за края на жизнения цикъл на космическите апарати.

„Всеки такъв проект трябва да включва гарантиран план за обезвреждане след края на експлоатацията на устройството“, подчертава Ахлумади.

Нейтън Айсмонт припомня, че въпросите със сигурността, свързани с изследването на Луната, вече са били решавани чрез международно сътрудничество много преди настоящата ситуация.

Експертите смятат, че изолираните, неконтролирани сблъсъци в момента не представляват сериозна заплаха за самата Луна или за бъдещите изследвания. С увеличаването на броя на изстрелванията обаче, човечеството ще трябва предварително да се споразумее за правилата за използване на лунното пространство, за да избегне същите проблеми, с които вече се сблъскваме в околоземна орбита.

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