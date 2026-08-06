Тръмп и военният му министър се скарали за ракетите срещу Иран - оказало се, че такива вече няма

Разочарованието на президента на САЩ Доналд Тръмп от войната с Иран достигнало връхната си точка в Кемп Дейвид миналата седмица, където той поискал обяснения от министъра на отбраната Пийт Хегсет за това защо изглежда, че е бил подведен относно екстремния недостиг на боеприпаси и ракети, който сега заплашва да ограничи военните възможности спрямо Ислямската република. Информацията е на американското издание The Washington Post, което се позовава на двама души, запознати с разговора.

Срещата се състояла в рамките на заседанието на кабинета в Кемп Дейвид, щата Мериленд, миналия петък, 31 юли. Там Тръмп изразил гнева си пред Хегсет - заявил, че е смятал, че проблемът с боеприпасите „е бил решен“.

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Заради недостига Тръмп отменил "най-голямата атака от Втората световна война насам" срещу Иран

Недостигът, особено на управляеми ракети с голям обсег и прехващачи за противовъздушна отбрана, е била една от причините Тръмп да се въздържи от нанасянето на допълнителни масирани удари срещу Иран през последните дни, казва един от източниците.

Президентът на САЩ заяви в понеделник, 3 август, че е наредил и впоследствие е отменил „най-голямата атака от Втората световна война насам“, в очакване на предложения за нови преговори относно Ормузкия проток. Той заяви през нощта, че Съединените щати разполагат с „огромни количества“ боеприпаси, като в публикация в Truth Social посочи, че „големи количества се произвеждат и доставят в САЩ според нуждите“. А относно медийните съобщения за недостиг републиканецът добави: „Източниците на тези предателски изявления се издирват“.

Макар Съединените щати да обявиха нови споразумения за производство на някои от най-критичните видове боеприпаси ракетите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ (Patriot), самото им производство може да отнеме до две години и засега не се очертава незабавно решение на проблема с недостига.

Снимка: Пийт Хегсет, Getty Images

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Кои ракети са изчерпани?

Само през първия месец на военните действия срещу Иран, започнали на 28 февруари тази година, САЩ изстреляха над 850 крилати ракети „Томахоук“ и над 1000 ракети от системите Patriot и THAAD, гласи по-ранна информация на The Washington Post.

САЩ също така са използвали над 1300 тактически балистични ракети през първите седмици на военните действия, съобщи пред изданието американски официален представител.

Запасите от ATACMS – ракети, които са търсени и от Украйна – са изчерпани до такава степен, че на практика не е останала нито една, казва един от запознатите източници, като това беше съобщено по-рано тази седмица и от Reuters.

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Недостигът на отбранителни боеприпаси оказва влияние и извън Близкия изток. Украйна изчерпва запасите си от средства за противовъздушна отбрана, а възможностите за попълване от западните запаси са ограничени, което я оставя уязвима пред руските атаки с ракети с голям обсег.

Липсата на ракети прехващачи променя и начина, по който САЩ решават дали да използват боеприпаси срещу наближаваща заплаха, въз основа на това къде се оценява, че тя се насочва, и дали представлява „фактор“ или не, казва американският служител пред The Washington Post – промяна в тактиката, за която за първи път съобщи NBC News.

От 28 февруари до 7 април, когато настъпи първият ден от примирието, САЩ нанесоха удари по над 13 000 цели в Иран. Страната също така отблъсна над 8500 ирански дронове и боеприпаси.

Снимка: Пийт Хегсет, Getty Images

През лятото на 2025 г. САЩ изразходваха повече от една четвърт от общия си запас от прехващачи THAAD по време на 12-дневната война в Израел и операция Midnight Hammer ("Среднощен чук"), при която американските сили нанесоха удари по иранските ядрени обекти. Настоящият конфликт още повече е влошил тези недостатъци, казват анализатори. В резултат на това може да минат години, преди запасите да бъдат възстановени.

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Пийт Хегсет намерил изкупителна жертва

В Кемп Дейвид, когато Тръмп го изправил пред факта за оскъдните запаси от оръжие, Хегсет се защитил и обвинил своя заместник Стивън Файнбърг за недостига, както и за това, че не е гарантирал Тръмп да бъде напълно информиран по въпроса.

Размяната на реплики подчертала нарастващото недоволство на Тръмп от министъра на отбраната, който беше един от най-големите ранни поддръжници на военни действия срещу Иран. Именно той е убедил Тръмп, че това ще бъде бърза и относително лесна победа, споделят множество длъжностни лица.

Белият дом: "Фалшива новина"

„Това е 100% фалшива новина. Буквално никога не се е случвало. И президентът Тръмп има пълно доверие в министър Хегсет“, отвръща обаче прессекретарят на Белия дом Карълайн Лийвит в отговор на въпроси от американското издание.

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Повече от пет месеца след началото на конфликта, при който загинаха 18 американски военнослужещи, а стотици бяха ранени, Иран и САЩ остават в патова ситуация. Арабските съседи, а и до голяма степен всички по-света, изразяват все по-голяма загриженост относно дългосрочните икономически последици от войната и въздействието от затварянето на Ормузкия проток.

„Министър Хегсет не е подвел никого относно състоянието на нашите боеприпаси и не е обвинявал заместник-министъра Файнбърг. Тези твърдения за изчерпани запаси, вътрешни разногласия, позицията на министъра по отношение на Иран… са също толкова измислени“, казва отделно главният говорител на Пентагона Шон Парнел.

Пентагонът поиска още пари за войната с Иран

По време на изслушване в Сената през юли Хегсет влезе в спор с демократите относно това дали е предоставил на Тръмп обективни оценки за войната с Иран, включително рисковете, които една продължителна военна кампания би представлявала за военните запаси на САЩ.

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Той отказа да коментира съветите си към президента и многократно приписа евентуалния недостиг на начина, по който администрацията на предшественика на Тръмп - Джо Байдън - управлявала въоръжените сили, а не на операциите, проведени по времето на републиканския президент.

Снимка: Пийт Хегсет, Getty Images

Хегсет, Файнбърг и председателят на Общото командване генерал Дан Кейн поискаха от законодателите да им отпуснат 67 милиарда долара допълнително военно финансиране, за да помогнат за покриване на разходите по войната с Иран. Хегсет заяви пред законодателите в показанията си миналия месец, че искането отговаря на „спешна и необходима“ нужда от попълване на военните запаси. Републиканците в Сената все още не са се споразумели за стратегия за разглеждане на пакета.

Общото искане на администрацията за отбранителния бюджет за предстоящата фискална година е рекордните 1,5 трилиона долара и включва десетки милиарди долари за производство на ракети. Предложението обаче е в застой, тъй като демократите възразяват срещу масивното увеличение, което оставя Пентагона без ясен път за попълване на запасите от критично важно въоръжение.

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Откакто встъпи в длъжност, Тръмп започна военни операции в седем държави - в Йемен, Сомалия, Сирия, Иран, Ирак, Нигерия и Венецуела.

Успешната операция по залавянето на бившия венецуелски диктатор Николас Мадуро изглеждаше, че допълнително укрепва позицията на Хегсет. Само че патовата ситуация около Ормузкия проток, както и огромните разходи и продължителността на войната с Иран, са подкопали доверието на Тръмп в него, казва един от запознатите с разговора в Кемп Дейвид.

„Министър Хегсет няма да напусне поста си и ще продължи да работи рамо до рамо със заместник-министъра Файнбърг за изпълнението на програмата на президента Тръмп“, заяви на свой ред говорителят на Пентагона Шон Парнел в отговор на въпроси относно този разговор и изчерпването на боеприпасите.

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