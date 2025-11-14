Ливърпул и Ювентус искат звезда на Байерн, чийто договор изтича през лятото

Ливърпул и Ювентус проявяват сериозен интерес към един от основните футболисти на Байерн Мюнхен, чийто договор с баварския гранд изтича през лятото. Става въпрос за крилото на германския колос Серж Гнабри. Това съобщи местния вестник „Билд“. Според информациите агентите на фланговия играч вече са получили запитвания от Ювентус и Ливърпул относно възможността техния клиент да подсили някой от двата отбора.

Байерн иска Гнабри да остане, но с по-малка заплата

Ръководството на Байерн Мюнхен иска да задържи Серж Гнабри в състава, но на този етап това изглежда доста сложна задача. Причината е, че шефовете на баварците са предложили нов двугодишен договор на крилото, но с намалени финансови параметри. Това не се нрави на германския национал, който все още се чуди дали да преподпише своя контракт. Ако това не се случи, то от 1 януари той може да преговаря с всеки един друг отбор, където да премине като свободен агент, след като споразумението му с Байерн изтече.

Juventus and Liverpool have enquired about Serge Gnabry with a view to a potential free transfer next summer. Bayern are interested in extending Gnabry's contract for another two years but with a pay cut [@altobelli13, @cfbayern] pic.twitter.com/gra2xpkfS6 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 13, 2025

Крилото има 97 гола и 65 асистенции в 300 мача за Байерн

Серж Гнабри е част от Байерн от лятото на 2017-та, когато бе закупен от Вердер Бремен срещу 8 милиона евро. Той изкара един сезон под наем в Хофенхайм, след което се завърна на „Алианц Арена“. До момента крилото има на сметката си точно 300 мача за баварците във всички турнири. В тях той се е отчел с 97 попадения, а също така е направил и 65 асистенции. 30-годишният футболист е оценен на 22 милиона евро.

ОЩЕ: Байерн Мюнхен ще бори конкуренцията в Германия с позната трансферна политика