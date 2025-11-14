Байерн Мюнхен ще бори конкуренцията в Германия с позната трансферна политика

Германският колос Байерн Мюнхен се стреми към втора поредна титла в Бундеслигата, след като Байер Леверкузен прекъсна 11-годишната им доминация през 2024 г. За целта баварците ще използват позната тактика – да купуват от директните си конкуренти в немското първенство. През годините има множество примери, а сега става въпрос за Алехандро Грималдо от Байер Леверкузен. Договорът на испанеца с настоящия му клуб изтича през 2027 г.

Байерн иска Грималдо за заместник на Герейро

Байерн Мюнхен гледа на Грималдо като потенциален заместник на левия си бек Рафаел Герейро. Според Bild бъдещето на португалеца в клуба все още не е ясно. Ръководството на баварците все още не е влязло в личен контакт нито с испанеца, нито с Байер Леверкузен, но намеренията му за трансфер изглеждат сериозни. „Аспирините“ нямат намерения да продават Грималдо, дори напротив. Те искат да подновят договора му преди да изтече през 2027 г. Но ако това не се случи, може и да се наложи да го продадат по-рано, за да не го загубят като свободен агент. Според сайта Transfermarkt настоящата му пазарна стойност е 30 милиона евро.

Байерн обича да си пазарува от Бундеслигата

Интересно е, че и Рафаел Герейро беше привлечен от друг клуб в Бундеслигата – Борусия Дортмунд. И той далеч не е първият такъв футболист. През последните години Байерн Мюнхен е взимал немалко футболисти от преките си конкуренти. Такива са Джонатан Та от Байер Леверкузен, който беше купен през миналото лято, Хироки Ито от Щутгарт, Ян Зомер от Борусия Мьонхенгладбах, Дайо Упамекано и Марсел Забитцер от РБ Лайпциг. Това са примери само от последните 5 години. Други големи придобивки на Байерн от конкуренцията са Марио Гьотце и Матс Хумелс от Борусия Дортмунд.

