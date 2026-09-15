Ливърпул изхвърли Тотнъм от Купата на Лигата, Арсенал би в 6-голов спектакъл

Ливърпул се справи с Тотнъм и започна с победа участието си в Купата на Лигата, а в същата вечер Арсенал също си осигури място в следващия кръг след успех над Ипсуич. Двата английски гранда трябваше да преминат през сериозни изпитания, но успяха да продължат напред в надпреварата. За "червените" двубоят на "Анфийлд" бе особено интересен заради големия брой ротации от Андони Ираола, който заложи на много младоци в стартовия състав.

С куп резерви Ливърпул надви почти най-добрите 11 на Тотнъм

Ливърпул стигна до 3:1 срещу Тотнъм в двубой от третия кръг на турнира. "Червените" успяха да наложат контрол върху мача и да стигнат до решаваща преднина, докато Тотнъм опита да се върне в срещата, но направи твърде много пропуски пред противниковата врата. В крайна сметка домакините удържаха натиска и си осигуриха място в следващата фаза.

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Алексис Мак Алистър откри резултата в 21-вата минута, а Коди Гакпо удвои аванса на Ливърпул след почивката. Конър Галахър върна едно попадение за Тотнъм, но "шпорите" не успяха да стигнат до изравняване. Влезлият като резерва Доминик Собослай затвори срещата със страхотен гол от дистанция в продължението на мача.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 | GOAL: WHAT AN INSANE GOLAZO BY DOMINIK SZOBOSZLAI! SENSATIONAL! FANTASTIC!



THIS GUYS MATE! WOW!



Liverpool 3-1 Tottenham. pic.twitter.com/hkuUP4fxcw — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) September 15, 2026

Арсенал разби Ипсуич

В другия голям мач от вечерта Арсенал гостува на Ипсуич на "Портман Роуд". Дауман и Мадуеке дадоха ранен аванс от два гола още до 16-ата минута, а след почивката "топчиите" вкараха още два гола чрез Дауман и Мерино. Мехмети върна един гол в 61-вата минута, а в края на мача Акпом намали до 2:4.

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