Кабинетът "Радев":

Германия: НАТО няма да бъде сплашена от Русия

15 септември 2026, 21:47 часа 408 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Германия: НАТО няма да бъде сплашена от Русия

НАТО няма да бъде сплашена от Русия. Това заяви германският външен министър Йохан Вадефул, след като западният алианс свали дрон над литовското въздушно пространство, пише АФП. По време на посещение в ООН в Женева Вадефул заяви, че „отново ставаме свидетели на враждебност от руска страна към съюзници от НАТО“.

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„Това за пореден път показва какво се опитва да направи Русия: да ни раздели и да ни разколебае, и не трябва да ѝ позволяваме да постигне нито едното, нито другото“, добави той. По думите на министъра НАТО е показала, че може да отблъсква подобни атаки. „Няма да бъдем сплашени“, подчерта Вадефул.

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Изявлението му дойде, след като италиански изтребител свали дрон над Литва в понеделник вечерта. Няма данни за щети или пострадали, а отломките от апарата се разследват. Операцията на НАТО е била координирана от Обединения център за въздушни операции на алианса в германския град Юдем, съобщи Съюзното въздушно командване.

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НАТО Германия Русия война Украйна
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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