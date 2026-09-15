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Последният танц на Меси: Легендата се сбогува с Аржентина на "Монументал"

15 септември 2026, 23:47 часа 701 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Последният танц на Меси: Легендата се сбогува с Аржентина на "Монументал"

Лионел Меси ще има своя официален последен мач с националния отбор на Аржентина. Селекционерът Лионел Скалони включи легендарния нападател в състава за предстоящите приятелски срещи, като специално за двубоя с Бенин на 6 октомври Меси, Родриго Де Паул и Джовани Ло Селсо ще се присъединят към тима. Срещата ще се играе на "Монументал" в Буенос Айрес и ще даде възможност на аржентинските фенове да се сбогуват с капитана, който официално обяви края на кариерата си с "Албиселесте".

Меси ще се сбогува пред аржентинската публика

Аржентина ще изиграе три контроли в предстоящия период – срещу Боливия на 30 септември в Кордоба, срещу Буркина Фасо на 3 октомври и срещу Бенин на 6 октомври, като последните два мача ще бъдат на "Монументал". Меси е включен именно за последния двубой, който е предвиден като неговото официално сбогуване с националния отбор.

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Лионел Меси

Това ще бъде емоционален момент за 39-годишния аржентинец, който прекрати международната си кариера след Световното първенство през 2026 г.  Меси приключва престоя си в националния тим като рекордьор по мачове и голове за Аржентина. Той има 207 двубоя и 125 попадения за "Албиселесте" в рамките на 21 години.

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Лионел Меси Аржентина отбор
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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