Войната в Иран::

Реал Мадрид оцеля в луд трилър: "Златна" резерва спаси Моуриньо в добавеното време!

16 септември 2026, 0:34 часа 551 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Реал Мадрид оцеля в луд трилър: "Златна" резерва спаси Моуриньо в добавеното време!

Реал Мадрид постигна драматична победа с 3:2 като гост на Елче в шестия кръг на Ла Лига. "Белия балет" изглеждаше, че контролира напълно срещата, след като поведе с 2:0 през първото полувреме, но домакините успяха да се върнат в мача и да поставят сериозно под напрежение тима на Жозе Моуриньо. В крайна сметка героят отново бе Карлос Еспи, който се появи от резервната скамейка и в 91-вата минута донесе ценния успех на мадридчани.

Реал Мадрид изпусна два гола аванс, но все пак победи Елче

Гостите започнаха силно и поведоха в 25-ата минута. Арда Гюлер изпълни отлично пряк свободен удар, при който топката срещна гредата и след рикошет в ръкавицата на Матияс Дитуро попадна в мрежата - автогол на вратаря на Елче. Само седем минути по-късно Реал удвои преднината си. Ян Диоманде намери Килиан Мбапе с отлично центриране, а французинът засече топката и реализира за 2:0. Мбапе дори отбеляза втори гол преди почивката, но попадението му бе отменено заради засада.

Още: Като с Роналдо през 2013 година: Реал Мадрид има план, с който Килиан Мбапе да спечели "Златната топка"

Арда Гюлер

След паузата обаче Елче показа съвсем различно лице. Абил Осорио намали изоставането в 71-вата минута с глава след центриране на Лукас Сепеда и даде надежда на домакините.  Моуриньо пусна Джуд Белингам и Браим Диас в игра, а в заключителните минути шанс получи и Карлос Еспи. Младият нападател вече се превръща в специална фигура за Реал, след като именно той донесе победата над Еспаньол с късен гол през август.

В 91-вата минута Еспи отново се оказа на точното място и прати топката във вратата на Елче за 3:2, превръщайки се в герой за мадридчани. Така Реал се изравни по точки с лидера Барселона, макар и с мач повече. Каталунците домакинстват на Расинг Сантандер в сряда вечер.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Още: "Ямал не заслужава, Мбапе не спечели нищо": Легенда посочи кой ще спечели Златната топка

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Реал Мадрид Елче Ла лига
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес