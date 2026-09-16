Реал Мадрид оцеля в луд трилър: "Златна" резерва спаси Моуриньо в добавеното време!

Реал Мадрид постигна драматична победа с 3:2 като гост на Елче в шестия кръг на Ла Лига. "Белия балет" изглеждаше, че контролира напълно срещата, след като поведе с 2:0 през първото полувреме, но домакините успяха да се върнат в мача и да поставят сериозно под напрежение тима на Жозе Моуриньо. В крайна сметка героят отново бе Карлос Еспи, който се появи от резервната скамейка и в 91-вата минута донесе ценния успех на мадридчани.

Реал Мадрид изпусна два гола аванс, но все пак победи Елче

Гостите започнаха силно и поведоха в 25-ата минута. Арда Гюлер изпълни отлично пряк свободен удар, при който топката срещна гредата и след рикошет в ръкавицата на Матияс Дитуро попадна в мрежата - автогол на вратаря на Елче. Само седем минути по-късно Реал удвои преднината си. Ян Диоманде намери Килиан Мбапе с отлично центриране, а французинът засече топката и реализира за 2:0. Мбапе дори отбеляза втори гол преди почивката, но попадението му бе отменено заради засада.

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След паузата обаче Елче показа съвсем различно лице. Абил Осорио намали изоставането в 71-вата минута с глава след центриране на Лукас Сепеда и даде надежда на домакините. Моуриньо пусна Джуд Белингам и Браим Диас в игра, а в заключителните минути шанс получи и Карлос Еспи. Младият нападател вече се превръща в специална фигура за Реал, след като именно той донесе победата над Еспаньол с късен гол през август.

В 91-вата минута Еспи отново се оказа на точното място и прати топката във вратата на Елче за 3:2, превръщайки се в герой за мадридчани. Така Реал се изравни по точки с лидера Барселона, макар и с мач повече. Каталунците домакинстват на Расинг Сантандер в сряда вечер.

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