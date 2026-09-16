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Тръмп се задейства по-открито против канцлера Мерц

16 септември 2026, 0:46 часа 566 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тръмп се задейства по-открито против канцлера Мерц

Ясно е, че не можем да се доверим на думите на германския канцлер Фридрих Мерц. Той казва едно в Берлин и друго във Вашингтон. Това написа на профила си в социалната мрежа X бившият директор на разузнаването Ричард Гренел.

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Той цитира думите на Мерц: „От другата страна на Атлантика ние наблюдаваме как държавни глави се опитват да ни изнудват“. „Мерц е бесен, че американците искат немското правителство да изпълни задълженията си към НАТО. Ясно е, че не можем да се доверим на думите на Мерц. Той казва едно в Берлин и друго в Вашингтон. И твърде много немски медии позволяват тази двуличност да продължи, без да я разкрият“, написа още Ричард Гренел, който бе посланик по време на първия мандат на американския президент Доналд Тръмп.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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