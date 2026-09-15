Радар за икономика: Най-важните новини на 15 септември 2026 г.

Редакционният екип Ви представя най-важните икономически новини от изминалия ден, 15 септември 2026 г.

Саудитска Арабия отменя пратки суров петрол за Европа, цените скочиха: влияе ли това на България? (ВИДЕО)

Саудитска Арабия е уведомила европейските си клиенти, че някои пратки суров нефт, предвидени за края на септември, ще бъдат отменени, след като атака от миналата седмица прекъсна работата на нефтопровода „Изток-Запад“ в кралството - ключовата тръба, с която се заобикаляше блокирания от Иран Ормузки проток. Новината съобщи на 15 септември Reuters, позовавайки се на свои източници. Дронове, изстреляни от Ирак, повредиха нефтопровода „Изток-Запад“ миналия четвъртък, принуждавайки саудитското правителство да затвори ключовата артерия за петрол.

Още: Саудитска Арабия отменя пратки суров петрол за Европа, цените скочиха: влияе ли това на България? (ВИДЕО)

Наближава: Над 15 евроцента поскъпване на горивата заради зелената политика на ЕС

20 евроцента поскъпване за няколко месеца на дизела в България - стана защото Черно море вече не е същото, войната на Русия срещу Украйна вдигна много риска и застраховките на танкерите поскъпнаха. А заради войната на американския президент Доналд Тръмп с Иран Ормузкият проток е затворен, но Европа не може да произвежда достатъчно сама дизел и керосин. Това стана ясно в разговор със Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация (БПГА). "Трябва да свикнем с тази тенденция нещата да вървят към поскъпване", предупреди Бенчев в сутрешния блок на Нова телевизия и напомни, че от 2028 година в ЕС влиза "втори акциз" за горивата - по 15-17 евроцента на литър заради ограничаване на вредните емисии.

Още: Наближава: Над 15 евроцента поскъпване на горивата заради зелената политика на ЕС

Цената на петрола се качва още, хутите и Иран нанасят мощни удари (ВИДЕО)

Цените на петрола продължиха да се покачват във вторник, 15 септември, на фона на съобщения за нови удари на йеменските бунтовници хути срещу Саудитска Арабия и атаки на Иран срещу кораби в Персийския залив. Фючърсите с доставка през ноември на международния еталон „Брент“, референтен за Европа, отбелязаха ръст от 1,6% до 107,28 долара за барел. Фючърсите на американския сорт WTI с доставка през октомври се повишиха с 1,71% до 103,10 долара за барел (данните са актуални към 9:15 ч. българско време).

Още: Цената на петрола се качва още, хутите и Иран нанасят мощни удари (ВИДЕО)

Снимка: Getty Images

Нов закон ще накара работодателите да изравняват заплатите на мъже и жени

Заради европейски стандарти за заплатите на мъжете и жените, вече се готвят законови промени и в България. Скоро идеите ще влязат в парламента, а основното е следното - работодателите ще трябва задължително да предоставят на кандидат за служител информация за размера на основната работна заплата или за нейния диапазон и на допълнителните възнаграждения с постоянен характер за длъжността, но няма да имат право да го питат за заплащането при предишни работодатели. Законопроектът забранява и в договорите да се включват клаузи за конфиденциалност на възнагражденията, пише в. "Сега".

Още: Нов закон ще накара работодателите да изравняват заплатите на мъже и жени

150 млн. евро надолу? Твърдение и данни за грешка в управлението на АЕЦ "Козлодуй"

Твърдение и данни за грешка в управлението на АЕЦ "Козлодуй" дойде от Александър Николов, енергиен експерт и бивш изпълнителен и заместник изпълнителен директор на централата. Това става ясно от негов пост в социалната мрежа "Фейсбук". Поводът за публикацията е намалението на мощностите на 5-ти блок и спирането на една циркулационна помпа, което бившият директор определя като успешно, но същевременно като безмислено и безумно. Постът му е насочен към ръководството на АЕЦ "Козлодуй", неговите колеги и технолози.

Още: 150 млн. евро надолу? Твърдение и данни за грешка в управлението на АЕЦ "Козлодуй"

Еврото продължава да поставя нови месечни антирекорди спрямо долара

След като на 11 септември (петък) курсът на еврото падна под психологическата граница от 1,16 спрямо щатския долар за първи път от доста време насам, единната европейска валута започна новата седмица с рекордно ниски нива за последния месец. Вчера тя затвори при курс от 1,1549, а днес продължи спада си спрямо американския долар. Такива ниски нива като днешното последно бяха наблюдавани на 4 август - курс от 1,1531.

Още: Еврото продължава да поставя нови месечни антирекорди спрямо долара