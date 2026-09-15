Експерт: Системата на образованието е блокирана на няколко нива

„Предизвикателството е да гледаме на хората в образователната система, а и във всяка друга - като хора. Лесно ги гледаме като делегиран бюджет, гледаме ги като оценки. Гледаме ги като полове, като агресиращи хора, като някакви други елементи, част от нещото. Обаче мисля, че най-голямата ни тегоба в момента в образованието е, че не ги гледаме като хора, като личности, а като някой, който води нещо след себе си“. Това коментира пред bTV доктор Александър Ангелов, който е управител на Центъра за творческо обучение. “Учителят по“, „Ученикът в“. Не ги гледаме като хора с имена и това, според мен, много ни спира“, отбеляза той.

„Системата е блокирана на няколко нива. Първо, заради по-големия достъп до пари и програми в последните 20 години административната работа на учителите и директорите е много голяма. И ние също поставяме големи очаквания като родители. И те, заради тази голяма административна рамка, дори да искат да ни погледнат като хора, не могат. Защото един човек отваря за тях 10, 20, 30 процеса и те не могат да ги затворят навреме, тези процеси“, коментира Ангелов.

Още: Вие зубрехте ли? Образователният министър за най-големите дефекти в училище

„И обратното, когато хората в училището погледнат средното образование, погледнат родителите, те пак са част от някакъв процес, и ученикът се пада просто част от някакъв процес. И ние се гледаме през филтрите на процесите. Не можем да се видим реално какви са ни проблемите, да се прехвърляме едни папки и документи. Тук изходът от това не е лесен, защото това се случва в целия свят едновременно. Минава и през технологиите донякъде“, смята той.

„Например прожекторът винаги е насочен към това какво става с изкуствения интелект, какво става, като някой напише едно домашно с изкуствен интелект. Ами въобще нищо кой знае какво не става. Много по-интересно е да се види какво става, ако си махнем купчините с документи и ги заменим с изкуствен интелект. Това е по-важно“, отбеляза Александър Ангелов.

Още: За увереност във всеки разговор: 4 езикови школи с отличен подход

Според изследване на Българската асоциация на софтуерните компании буквално всеки ученик използва изкуствен интелект по някакъв начин. Това казват самите ученици. Те са от 13 години нагоре и са от училища от цялата страна. „По-интересното е, че нямаше училище, което участваше в изследването, което да казва, че има правила, вътрешно приети правила за използване на изкуствен интелект. Всички ученици използват и те самите си казват, че използват. Но училището в същото време казва, че нямаме правила за това. Т.е. ние дори не можем да кажем, че не е ОК те да го използват“, коментира експертът.

Той отбеляза, че изкуственият интелект и агресията са двете най-важни теми в момента в българското образование. „Надявам се първата да стои важна по-дълго — изкуственият интелект, а агресията да я решим като хора по-бързо и да не стои като важна тема. Надявам се да е така“, отбеляза той.

Още: За увереност във всеки разговор: 4 езикови школи с отличен подход

„Всеки от нас използва компютър за нещо, но това, което оставя голям отпечатък в живота ни, е за какво се ползват компютрите в организациите, в които участваме. Във фирмите, в които работим, в телевизията, в която вие работите, в компанията, в която аз работя, в банката, в училището и в университета“, коментира Ангелов.

„Проблемът е, когато се ползва компютърът в банката за пасианс. Или в училището се ползва за пасианс. Така че големият въпрос с изкуствения интелект като технология не е за какво го ползват 13-годишните, а за какво се ползва в училището, в университета. Това е големият въпрос“, посочи той.

Още: За увереност във всеки разговор: 4 езикови школи с отличен подход

„Различни играчи от Министерството, през общините, компании, самите директори на училища са свършили една доста тежка работа да оборудват всички училища технологично. Това изобщо не е била лесна задача. И България е по-добре технологично обезпечена като средно образование от някои други държави, които може би изкарват по-добри резултати на световни тестове, като PISA и така нататък“, коментира специалистът. „Сега, колкото по-бързо българските училища успеят тези STEM центрове да ги впрегнат в ползване, толкова по-добре. И имат исторически шанс.

Още: Швеция с най-лошите си резултати на PISA в историята: Вече искат забрана за компютри и таблети в училищата

Преди време, преди може би 15 години - България може би беше в топ 3 или топ 5 по качество на връзката към интернет в света. Но ние не успяхме да сграбчим този шанс. В момента българската образователна система е що-годе добре оборудвана. И имаме много кратък прозорец от време, в който трябва да сграбчим шанса“, отбеляза Александър Ангелов.

„Тези три теми — агресията в училищата, изкуственият интелект и STEM центровете — тази година ще разгледаме на най-голямото събитие в образованието в България, което се казва „Умения за иновации в образованието“. И през ноември се надявам най-добрите хора да ги съберем на едно място“, посочи той.

Още: "Ако има насреща си адекватност, добрият учител може и в празна стая": Критики за скъпи STEM кабинети, а провал на PISA