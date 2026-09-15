Тежък разгром за Роналдо: Ал Насър бе разбит на старта на азиатската Шампионска лига

Кристиано Роналдо и Ал Насър започнаха по кошмарен начин участието си в най-престижния клубен турнир на Азия. Саудитският гранд претърпя тежко поражение с 0:4 от Ал Айн в първия си мач от груповата фаза на Шампионската лига на Азия, а представянето на отбора на Анге Постекоглу бе далеч от очакванията. Домакините от Обединените арабски емирства бяха по-добрият тим през почти целия двубой и нанесоха болезнен удар още в началото на континенталната кампания.

Братята Рахими съсипаха Кристиано и Ал Насър

Ал Айн откри резултата след 24 минути игра, когато Хусин Рахими се възползва от грешка при подаване назад и наказа гостите. До почивката Ал Насър така и не успя да намери отговор, а домакините имаха сериозно превъзходство и можеха да водят с още по-голяма разлика.

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След почивката кошмарът за саудитския тим продължи. Хусин Рахими се разписа за втори път в 63-ата минута, а Суфиян Рахими добави трети гол десет минути по-късно. В 85-ата минута Георгиос Якoумакис оформи крайното 4:0.

Кристиано Роналдо също не успя да промени развоя на срещата. Португалската звезда бе сред най-опасните имена на Ал Насър на хартия, но в действителност получи малко възможности и остана без гол. Роналдо прави пореден опит да спечели трофея, който все още липсва в колекцията му.

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