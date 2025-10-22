Войната в Украйна:

Защитник на Барселона си пожела нов разгром над Реал Мадрид в Ел Класико

22 октомври 2025, 14:05 часа 138 прочитания 0 коментара
Макар да има липса на баланс в Барселона през последните седмици – възпитаниците на Ханзи Флик желаят нов разгром над Реал Мадрид. Миналият сезон беше много тежък за столичаните в Ел Класико, но сега Шаби Алонсо се надява да започне позитивно.

Левият краен бранител на каталунците Алехандро Балде не скри амбициите си за предстоящия сблъсък и отправи смела закана към „кралския“ клуб.

„Най-важното е кой ще спечели трите точки“

„Надявам се, че можем отново да разгромим Реал Мадрид на „Бернабеу“, но най-важната част е кой ще спечели трите точки. Мисля, че изиграхме добър мач. Дори преди червения картон се справяхме добре. Имаме добри усещания преди Ел Класико, но няма значение кой отбор е в по-добра форма. В този мач всичко може да се случи“.

Алехандро Балде

„Много съм щастлив от победата и трите точки. Горд и щастлив съм. Победата винаги е важна, тя ни дава много увереност. Много съм развълнуван за Ел Класико, това е специален мач. Надявам се, че можем да го спечелим", коментира Балде.

ОЩЕ: Барселона напомпа самочувствието си за Ел Класико с як пердах в Шампионска лига

Бойко Димитров
