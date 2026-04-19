Ливърпул оцеля в щуро историческо дерби с попадение в 100'! Вила спечели луд 7-голов трилър

19 април 2026, 18:06 часа 463 прочитания 0 коментара

Ливърпул постигна изключително важен успех с 2:1 над Евертън в историческо мърсисайдско дерби, което се проведе за пръв път на новия стадион на "карамелите" - "Хил Дикинсън"! В двубоя от 33-тия кръг на Висшата лига Мохамед Салах изведе "червените" напред в резултата в 29-ата минута, възползвайки се от асистенция на Коди Гакпо. В началото на втората част Бето засече подаване на Дюсбъри-Хол, за да възстанови паритета.

И когато по всичко личеше, че победител няма да има, на сцената се появи Върджил ван Дайк. Капитанът на Ливърпул се извиси над всички при центриране на Доминик Собослай от корнер и екзалтира феновете на своя отбор с гол в 100-атната минута. Така възпитаниците на Арне Слот събраха 55 точки на петото място и останаха на 3 от четвъртия Астън Вила. Лошата новина за "червените" е контузията на вратаря Мамардашвили, който бе принудително заменен от Уудман в 58-ата минута. Евертън е десети с 47 пункта.

"Виненочервените" от своя страна също изиграха невероятен трилър срещу Съндърланд, в който надделяха с 4:3. Оли Уоткинс избухна с две попадения през първата част - във втората и в 36-ата минута. Между тях Крис Риг бе възстановил паритета. В началото на второто полувреме Морган Роджърс удвои преднината на Вила. Към края "черните котки" се задействаха. Трей Хюм и Уилсън Исидор се разписаха в рамките на секунди между 86-ата и 87-ата минута за 3:3.

В добавеното време Емилиано Мартинес оставим тима на Унай Емери в играта с невероятно спасяване, а в герой за "виланите" се превърна Тами Ейбрахам, който отклони центриране на Лука Дин за крайното 4:3.

Джем Юмеров Отговорен редактор
Астън Вила Ливърпул Висша лига Съндърланд Евертън
