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Тръмп с новини за мира и ядреното оръжие на Иран: Не става въпрос само за разработка (ВИДЕО)

07 юни 2026, 16:59 часа 763 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тръмп с новини за мира и ядреното оръжие на Иран: Не става въпрос само за разработка (ВИДЕО)

"Мисля, че сме близо. Остават още няколко точки, не бих казал, че са важни точки. Те приеха, че не може да имат ядрени оръжия и да развиват ядрени оръжия". Това заяви американският президент Доналд Тръмп, като уточни, че имало спор по въпроса с Техеран – хубаво, не разработвате, но какво става, ако Иран реши да купи или придобие ядрено оръжие? По думите на Тръмп, той изрично поискал това да бъде уточнено в споразумението. "Малко се възпротивиха, после спряха", добави президентът на САЩ - Още: Ефект или дефект? Две войни не смъкват риска Иран да направи ядрено оръжие, даже го увеличават

Тръмп категорично подчерта, че няма да размрази никакви замразени ирански активи, докато първо не бъдат изпълнени определени ангажименти от страна на Иран. И добави, че знае къде е целият запас на Иран от обогатен уран и плутоний:

"Не искам да кажа къде е аятолах Моджтаба Хаменей, но има голям шанс да знам къде е". Това каза Тръмп, като категорично отказа поне да потвърди дали новият аятолах е в Иран или не е там. Същевременно Тръмп смята, че Моджтаба Хаменей е по-рационален от баща си Али Хаменей, който на 28 февруари, 2026 година беше убит при въздушен удар на САЩ и Израел, с който започна втората война в Иран за по-малко от година. При удара беше ранен и Моджтаба Хаменей, но и до днес остава неясно колко тежки са били нанесените му тогава рани.

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Според Тръмп, Моджтаба Хаменей е бил лошо ранен, но остава много смел, защото продължава да води разговори със Съединените щати:

Същевременно Тръмп обяви, че войната с Иран не била "голяма" за САЩ, като не пропусна да похвали американската армия и силата ѝ, която той бил изградил в първия си мандат като президент. И продължи с познати клишета – че на иранците нищо не им останало на практика във военно отношение. "Близо сме до споразумение, но ще го направим или със сделка, или по друг начин – ние печелим във всички случаи", заключи той - ОЩЕ: Тръмп за Иран: Или ще сключат добра сделка, или ще довършим работата (ВИДЕО)

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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