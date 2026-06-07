Тръмп с новини за мира и ядреното оръжие на Иран: Не става въпрос само за разработка (ВИДЕО)

"Мисля, че сме близо. Остават още няколко точки, не бих казал, че са важни точки. Те приеха, че не може да имат ядрени оръжия и да развиват ядрени оръжия". Това заяви американският президент Доналд Тръмп, като уточни, че имало спор по въпроса с Техеран – хубаво, не разработвате, но какво става, ако Иран реши да купи или придобие ядрено оръжие? По думите на Тръмп, той изрично поискал това да бъде уточнено в споразумението. "Малко се възпротивиха, после спряха", добави президентът на САЩ - Още: Ефект или дефект? Две войни не смъкват риска Иран да направи ядрено оръжие, даже го увеличават
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) June 7, 2026
They've conceded that they will not have nuclear weapons.pic.twitter.com/4gH2nUaZrf
Тръмп категорично подчерта, че няма да размрази никакви замразени ирански активи, докато първо не бъдат изпълнени определени ангажименти от страна на Иран. И добави, че знае къде е целият запас на Иран от обогатен уран и плутоний:
Q: Would you unfreeze any Iranian assets or lift any sanctions up front as a part of any deal?— Clash Report (@clashreport) June 7, 2026
Trump: No. It comes after. If they behave, we start talking.pic.twitter.com/FGEUd4HkYu
"Не искам да кажа къде е аятолах Моджтаба Хаменей, но има голям шанс да знам къде е". Това каза Тръмп, като категорично отказа поне да потвърди дали новият аятолах е в Иран или не е там. Същевременно Тръмп смята, че Моджтаба Хаменей е по-рационален от баща си Али Хаменей, който на 28 февруари, 2026 година беше убит при въздушен удар на САЩ и Израел, с който започна втората война в Иран за по-малко от година. При удара беше ранен и Моджтаба Хаменей, но и до днес остава неясно колко тежки са били нанесените му тогава рани.
Според Тръмп, Моджтаба Хаменей е бил лошо ранен, но остава много смел, защото продължава да води разговори със Съединените щати:
WATCH: Trump praises Mojtaba Khamenei’s “bravery,” saying the Iranian leader is “pretty badly injured” but still focused on negotiations with the U.S.pic.twitter.com/ieoVy8Gzh7— Clash Report (@clashreport) June 7, 2026
Същевременно Тръмп обяви, че войната с Иран не била "голяма" за САЩ, като не пропусна да похвали американската армия и силата ѝ, която той бил изградил в първия си мандат като президент. И продължи с познати клишета – че на иранците нищо не им останало на практика във военно отношение. "Близо сме до споразумение, но ще го направим или със сделка, или по друг начин – ние печелим във всички случаи", заключи той - ОЩЕ: Тръмп за Иран: Или ще сключат добра сделка, или ще довършим работата (ВИДЕО)
Trump calls the Iran war a “military exercise,” saying, “It’s not a big war for us.”pic.twitter.com/9d8nP3p5Ou— Clash Report (@clashreport) June 7, 2026