Юнайтед с нова крачка към Шампионска лига след успех над Челси, Тотнъм продължава да затъва

Манчестър Юнайтед победи Челси в дербито на 33-ия кръг на Висшата лига. Срещата, която се състоя на стадион „Стамфорд Бридж“ в Лондон завърши при резултат 1:0 за гостите. Единственото попадение в двубоя падна в 43-ата минута и бе дело на Матеус Куня. По този начин „червените дяволи“ се утвърдиха в челото на Висшата лига и гледат смело към участие в Шампионска лига през следващия сезон.

„Червените дяволи“ взеха важни три точки

Двубоят между Манчестър Юнайтед и Челси бе изключително интригуващ като двата тима имаха редица възможности за гол. Все пак „червените дяволи“ поведоха в 43-ата минута на първата част, когато Матеус Куня се разписа за 1:0. Гостите от Лондон има за какво да съжаляват, тъй като удариха две греди в срещата.

В друг мач от деня Тотнъм продължи своето пропадане и завърши при резултат 2:2 у дома срещу Брайтън. „Шпорите“ водеха до 95-ата минута на срещата с голове на Педро Поро и Шави Симонс, но Рютер се разписа за гостите и донесе точката на „чайките“.

Класирането във Висшата лига

След успеха си Манчестър Юнайтед събра 58 точки и се намира на трето място във временното класиране във Висшата лига. Вторият Манчестър Сити е с 64. На четвърта позиция е Астън Вила с 55, но и мач пасив спрямо „червените дяволи“. Лидер е Арсенал със 70 точки.

Тотнъм пък продължава битката си за оцеляване. „Шпорите“ са 18-ти с 31 точки в актива си. Уест Хем е на 17-та позиция с 32 пункта, но и мач по-малко.

