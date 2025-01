Ливърпул отказва 70 милиона от Саудитска Арабия за "любимец" на феновете, иска повече

През последните дни се спекулира сериозно около бъдещето на Дарвин Нунес, като клуб от Близкия изток се очертава като сериозен претендент за подписа му. Днес медиите на Острова съобщават, че Ливърпул е отказал значителна оферта на стойност 70 милиона паунда за уругвайския нападател от гиганта в Саудитска Арабия Ал Хилал.

Първоначалните информации свързваха Нунес с преминаване в Милан, за който се смяташе, че проучва възможността да го вземе под наем с опция за закупуване на стойност 45 млн. евро. Оттогава обаче в надпреварата се включиха от Ал Хилал, които подготвят огромен финансов пакет, за да привлекат нападателя в Близкия изток. Според информацията офертата на Ал Хилал включва предложена седмична заплата от 400 000 паунда - повече от два пъти по-висока от сегашните приходи на Нунес в Ливърпул, които възлизат на 140 000 паунда седмично. Тази главозамайваща цифра би засенчила седмичния доход на Мохамед Салах от 350 000 паунда, която е най-високата в историята на мърсисайдци.

ОЩЕ: Звезда на Ливърпул извива ръцете на клуба - постави две условия, за да подпише нов договор

EXC: Liverpool turn down a first offer for Darwin Nunez. Michael Edwards is handling negotiations and believes he can get asking price for the striker. https://t.co/fhBlBZTglc