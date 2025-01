Звезда на Ливърпул извива ръцете на клуба - постави две условия, за да подпише нов договор

Една от големите звезди на Ливърпул извива ръцете на клуба, за да подпише нов договор с мърсисайдци. Става въпрос за десния бек на „червените“ и национал на Англия – Трент Александър-Арнолд. Според изданието „talkSPORT“ 26-годишният краен защитник е поставил две условия на шефовете, за да остане на „Анфийлд“. Както е известно, сериозен интерес към Александър-Арнолд има от страна на Реал Мадрид.

Трент Александър-Арнолд има договор с Ливърпул до края на сезона. Шефовете на мърсисайдци му предложиха нов контракт, но за момента той не бърза да го подновява. Причината е, че има две важни изисквания към ръководството преди да сложи подписа си под споразумението.

🆕 From @David_Ornstein - Real Madrid are increasingly confident, we understand, but Liverpool will keep trying to renew Trent Alexander-Arnold, so it feels like it's on a bit of a knife edge.



Any firm decisions haven't been made yet. #LFC pic.twitter.com/xeKrqlQEfJ