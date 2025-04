Официално: Голяма промяна във Висшата лига е факт

Считаното за най-силно първенство - Висшата лига на Англия, ще започне да използва полуавтоматизираната технология за засада от 12 април, обявиха от лигата. Технологията, която дебютира на Острова във ФА Къп, е предназначена да подобри "бързината, ефективността и последователността при вземането на решения за засада", се казва в изявлението на централата. За пръв път ще бъде приложена на двубоя между Кристъл Палас и Манчестър Сити.

"Тя осигурява по-ефективно разполагане на виртуалната засада, използвайки оптично проследяване на играчите и генерира виртуална графика, която се излъчва пред феновете на стадиона", се добавя в съобщението. От лигата казаха, че са работили със съдии и Genius Sports за разработването на системата.

Технологията за полуавтоматично отсъждане е помощен инструмент, който автоматизира ключови елементи от процеса на вземане на решение за отсъждане за видеоасистент съдията (VAR). Тя ще се използва при близки отсъждания за засада - за потвърждаване или препоръчване на промяна на отсъждането на съдията на терена - както е в момента при VAR.

За да определи близки нарушения, VAR понастоящем трябва да работи с операторите, за да определи ръчно „началната точка“ - (момент на пас, удар), а след това да „начертае“ калибрирани линии с кръстосан мерник върху съответния защитник и нападател, като използва множество ъгли на камерата. Полуавтоматичната технология за офанзива ще предложи „точка на удара“ и автоматично ще създаде линии за офанзива на втория най-отзад защитник и съответния нападател - спестявайки значително време при определянето на това дали даден играч е в офанзива или не. След като полуавтоматичната технология за офанзива прегледа и одобри резултата от VAR, автоматично се генерира визуално решение, което се разпространява сред феновете на стадиона и медиите.

Първият мач на 12 април между Кристъл Палас и Манчестър Сити. Технологията беше използвана на Световното първенство през 2022 година в Катар, в Шампионската лига, както и на Купата на Азия през 2024-та.

