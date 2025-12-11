Лудогорец – ПАОК: Кога и къде да гледаме завръщането на Кирил Десподов в Разград

Днес, на 11 декември, 14-кратният шампион на България Лудогорец ще изиграе последния си мач в основната фаза на Лига Европа за календарната 2025 г. „Орлите“ ще бъдат домакини на гръцкия ПАОК, където играя капитанът на българския национален отбор Кирил Десподов. Той е бивш футболист на Лудогорец и това ще бъде негово своеобразно завръщане на „Хювефарма Арена“. Гърците ще се борят да запазят мястото си сред първите 24 отбора, докато разградчани ще се опитат да намерят своето такова.

Лудогорец е с 6 точки, а ПАОК – с 9

След три поредни загуби във втория по сила турнир в Европа, Лудогорец победи испанския Селта Виго с 3:2 в предишния кръг. Така „орлите“ взеха вторите си 3 точки и с общо 6 пункта застанаха плътно зад 24-тото място. То е последното, което дава право на участие в елиминационната фаза, а на него се е настанил швейцарския Базел, също с актив от 6 точки. От своя страна, ПАОК се намира на 17-тата позиция, след като в последния кръг направи равенство 1:1 с норвежкия Бран. „Двуглавите орли“ имат 9 точки от първите 5 кръга.

Лудогорец – ПАОК: Начален час и ТВ

Срещата между Лудогорец и ПАОК ще бъде от ранните в Лига Европа днес. Двубоят ще се състои в Разград, на „Хювефарма Арена“, с начален час 19:45 ч. Мачът ще бъде излъчен пряко в българския телевизионен ефир. Каналът, който ще предава двубоя е bTV Action. Ако нямате възможност да гледате мача, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

