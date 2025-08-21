Войната в Украйна:

Специалния ще има тежко гостуване... у дома! Фенербахче не успя да пробие 10 от Бенфика в Шампионска лига

"При комшиите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Джем Юмеров, посветена на интересни истории, анализи и проблемни теми от областта на турския футбол.

Фенербахче и Бенфика завършиха 0:0 в първи двубой от плейофния кръг за влизане в същинския етап на Шампионска лига. На стадион "Шюкрю Сараджолу" Флорентино Луис си изкара два бързи жълти картона и остави "орлите" с десет души на терена в 71-вата минута. "Жълтите канарчета" обаче не успяха да оползотворят численото си предимство. Така техният старши треньор Жозе Моуриньо ще има тежка визита на "Ещадио да Луж" в Лисабон. Любопитна подробност е, че Специалния е роден в Сетубал, което се намира на около 30 км от португалската столица.
Джем Юмеров
