Галатасарай готви пореден звезден трансфер! Голямата звезда на "Джим Бом" съдейства за сделката

Нападателят на Галатасарай Виктор Осимен е провел телефонен разговор с футболиста на Манчестър Сити Мануел Аканджи в опит да помогне на турския гранд да си осигури третото голямо лятно попълнение, твърди изданието habersarikirmizi.com.

Галатасарай вече официално привлече Осимен с четиригодишен договор от Наполи и Лерой Сане от Байерн Мюнхен, а сега се опитва да прибави нов защитник и вратар към редиците си, преди да регистрира окончателния си състав за предстоящия сезон в Шампионската лига. Една от основните цели на Галатасарай е именно централният бранител на Сити Мануел Аканджи.

Аканджи, който е част от тима, воден от Пеп Гуардиола от 2022 година, напоследък изпитва трудности да се пребори за място в титулярния състав. Швейцарският национал остана на пейката по време на първия мач на Манчестър Сити от новия сезон във Висшата лига срещу Уулвърхямптън, тъй като Джон Стоунс и Рубен Диас бяха предпочитани в центъра на защитата.

Турският клуб е набелязал и вратаря на "гражданите" Едерсон. Ако не успее да привлече бразилеца, Галатасарай гледа на Диого Коща от Порто и Ян Зомер от Интер като на алтернативни варианти за селекцията си.