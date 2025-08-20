Изненада: Гранд от Серия А се отказа от цел №1 и набеляза "аспирин" за лек на проблемите в атака

Италианският футболен клуб Милан се е отказал от преследването на трансфер на Расмус Хьойлунд и вместо това ще се насочи към Виктор Бонифейс, съобщава Sky Sports.

Милан първоначално беше близо до трансфер на датския национал, който обаче все още не е дал съгласието си. Италианците го искаха под наем от Манчестър Юнайтед, като в договора между двата клуба щеше да има и опция за откупуване на правата на нападателя.

Вместо това, Милан вече гледа към централния нападател на Байер Леверкузен, чийто прякор е "аспирините" - Виктор Бонифейс. Sky твърди, че италианците са отправили първата си оферта и всички замесени страни по сделката са оптимисти, че тя може да бъде завършена скоро. Очаква се Бонифейс да премине в миланския гранд под наем, а откупната клауза ще бъде между 25 и 30 милиона евро.