Манчестър Юнайтед вади над 100 милиона евро за един от блестящите халфове във Висшата лига

20-кратният шампион на Англия Манчестър Юнайтед има сериозен интерес да привлече полузащитника на Нотингам Форест - Елиът Андерсън, твърди уважаваният спортен журналист Флориан Плетенберг. Според информациите, трансферът може да струва на "червените дяволи" около 113 милиона евро - внушителна сума, която се разминава сериозно със стойността, на която халфът на Нотингам е оценяван от специализирания портал Transfermarkt (45 млн. евро).

На "Олд Трафорд" искат Елиът Андерсън

23-годишният Елиът Андерсън има 1 гол и 1 асистенция в 14 мача от началото на сезон 2025/26. Контрактът му с Нотингам е до 30 юни 2029 година. Трябва да се каже, че Андерсън е желан и от Манчестър Сити и Челси, както и от бившия му клуб Нюкасъл, който пожела да си го върне след силните изяви на халфа. А доброто представяне на Андерсън дори му спечели повиквателни в националния отбор на Англия под ръководството на Томас Тухел.

Андерсън е в топ 50 на най-добрите играчи във Висшата лига, а на "Олд Трафорд" вярват, че той може да бъде дългосрочен титулярен избор за халфовата линия на отбора. А самият футболист също може да се замисли за следващата крачка в кариерата си, тъй като неговият тим е едва 19-ти в класирането и изглежда, че ще трябва да се бори за оцеляването си през този сезон.