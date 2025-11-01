Ето кои са топ 50 играчите във Висшата лига в момента (КЛАСАЦИЯ)

След изиграването на първите девет кръга от Висшата лига класирането може да ви се стори малко странно. Да, Арсенал са първи, но след това идват Борнемут на второ място, Тотнъм на трето и новакът Съндерланд на четвърто. Манчестър Сити е чак на пето, шампионите Ливърпул са на седмо, а световният клубен шампион Челси – на девето. Журналиста от ESPN Райън О‘Ханлън издаде първата си класация за топ 50 футболисти във Висшата лига от началото на сезона и е време да ѝ обърнем внимание.

Класацията е на база принос за победа на отбора

Първо О‘Ханлън уточни критериите, според които е подредил футболистите: „Класацията е комбинация от това кои според мен са най-добрите играчи (т.е. тези, които биха допринесли най-много за победата, ако играят всяка минута от всеки мач) и играчите, които предоставят най-голяма стойност (т.е. играчите, които действително записват минути и помагат на отборите си да печелят). По този начин нямаме списък, включващ само играчи от няколко клуба“.

А ето я и самата класация:

50. Рийс Джеймс, Челси

49. Тайлър Адамс, Борнемут

48. Матеус Куня, Манчестър Юнайтед

47. Маркос Сенеси, Борнемут

46. Сандро Тонали, Нюкасъл

45. Морган Роджърс, Астън Вила

44. Майкъл Кайоде, Брентфорд

43. Даниел Муньоз, Кристъл Палас

42. Илиман Ндяй, Евертън

41. Естевао, Челси

40. Мики ван де Вен, Тотнъм

39. Янкуба Минте, Брайтън

38. Джак Грийлиш, Евертън

37. Еберечи Езе, Арсенал

36. Джордан Пикфорд, Евертън

35. Давид Рая, Арсенал

34. Алексис Мак Алистър, Ливърпул

33. Гуилермо Викарио, Тотнъм

32. Рубен Диас, Манчестър Сити

31. Адам Уортън, Кристъл Палас

30. Джереми Доку, Манчестър Сити

29. Коуди Гакпо, Ливърпул

28. Исмаила Сар, Кристъл Палас

27 Данго Уатара, Борнемут

26. Жан Пол ван Хеке, Брайтън

25. Жан-Филип Матета, Кристъл Палас

24. Брайън Мбемо, Манчестър Юнайтед

23. Марк Гехи, Кристъл Палас

22. Юриен Тимбер, Арсенал

21. Елиът Андерсън, Нотингам Форест

20. Енцо Фернандес, Челси

19. Ибрахима Конате, Ливърпул

18. Флориан Вирц, Ливърпул

17. Мартин Зубименди, Арсенал

16. Антоан Семеньо, Борнемут

15. Райън Гравенберх, Ливърпул

14. Родри, Манчестър Сити

13. Александър Исак, Ливърпул

12. Мохамед Салах, Ливърпул

11. Йошко Гвардиол, Манчестър Сити

10. Бруно Фернандеш, Манчестър Юнайтед

9. Върджил ван Дайк, Ливърпул

8. Доминик Собослай, Ливърпул

7. Бруно Гимараеш, Нюкасъл

6. Мойзес Кайседо, Челси

5. Уилиам Салиба, Арсенал

4. Букайо Сака, Арсенал

3. Деклан Райс, Арсенал

2. Габриел Магаляеш, Арсенал

1. Ерлинг Холанд, Манчестър Сити

