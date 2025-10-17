Ман Юнайтед таргетира четвърти халф: световни грандове ще се надпреварват на трансферния пазар

Според британския сайт TEAMtalk Манчестър Юнайтед проявява интерес към Виктор Фрохолд от Порто. Той е четвъртият халф, за когото се говори, че „червените дяволи“ ще са на нисък старт по време на трансферния пазар. Другите трима са Джоб Белингам от Борусия Дортмунд, Адам Уортън от Кристъл Палас и Карлос Балеба от Брайтън. 19-годишният датски национал се разглежда като по-евтин вариант.

Карлос Балеба е цел №1 за Ман Юнайтед

Той попада в полезрението на манчестърци, тъй като трансферите на Уортън и Балеба биха могли да струват над 80 милиона паунда. Освен това Фрохолд наскоро бе номиниран за престижна награда. Въпреки това The Sun твърди, че Балеба е първият избор на Манчестър Юнайтед и предполага, че Брайън Мбемо тихомълком се опитва да убеди 21-годишния футболист да премине на Олд Трафорд, докато са заедно в лагера на Камерун. Крилото на „червените дяволи“ е смятано за „голям брат“ за Балеба.

Барселона иска млад нападател на Хофенхайм

В същото време Флориан Плетенберг съобщи, че Барселона следи нападателя на Хофенхайм Фисник Аслани. Каталунците са наясно, че в договора на 23-годишния футболист има клауза за освобождаване за следващото лято. Аслани иска да премине в топ европейски клуб и е нетърпелив да участва в Шампионската лига. Той също така специално спомена Барселона като „клуб мечта“ пред Sport Bild през последните дни.

Елиът Андерсън е в списъка с желания на три големи английски клуба

The Daily Mail съобщава, че полузащитникът на Нотингам Форест Елиът Андерсън ще бъде в дълъг списък от летни трансферни цели на Нюкасъл Юнайтед, които са решени да го върнат на „Сейнт Джеймсис Парк“. 22-годишният футболист премина във Форест през лятото на 2024 г. за 35 милиона паунда и играе толкова добре, че се превърна в редовен участник в последните състави на Англия на Томас Тухел. Същевременно халфът е свързван и с Манчестър Сити и Челси.

Сон може да се завърне в Европа по подобие на Бекъм

Според The Sun нападателят на Лос Анджелис Хюн-мин Сон има подобна клауза в договора си на тази, която Дейвид Бекъм имаше с ЛА Галакси. Това му позволява да се завърне в Европа през извънсезонния период на МЛС. Световното първенство през 2026 г. вероятно ще повлияе на това дали южнокорейският национал ще избере да активира тази клауза или да си почине. Сон е вкарал осем гола и е дал три асистенции в само девет мача в МЛС, откакто се присъедини към Лос Анджелис от Тотнъм.

