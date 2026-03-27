Правителството на Гюров:

Мбапе на крачка от исторически рекорд за Франция

27 март 2026, 15:11 часа 321 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Мбапе на крачка от исторически рекорд за Франция

Килиан Мбапе продължава да пише история с националния отбор на Франция, като се доближи само на едно попадение от това да изравни рекорда за най-много голове за „петлите“ за всички времена. Той отбеляза своя 56-ти гол за страната при победата над Бразилия в приятелска среща, изиграна на стадион „Жилет“ в щата Масачузетс, САЩ. Единственият играч, който все още е пред него в тази престижна класация, е Оливие Жиру с 57 попадения, постигнати в 137 мача.

Един гол дели Мбапе от това да изравни рекорда на Оливие Жиру

Голът на Мбапе бе отбелязан в 32-ата минута, когато той се възползва от отлично подаване на Усман Дембеле и хладнокръвно преодоля вратаря на Бразилия – Едерсон. Въпреки че бе основна фигура в атаката на Франция, нападателят пропусна още две добри възможности до края на първото полувреме, като ударите му преминаха встрани от мрежата. В 66-ата минута той беше заменен от Маркъс Тюрам, което сложи край на участието му в срещата.

Килиан Мбапе

На 27 години Мбапе вече има впечатляваща статистика – 56 гола в едва 95 мача за националния отбор, което подчертава неговата ефективност и значимост за отбора. Дебютът му за Франция датира от 2017 година, когато беше едва на 18 години, а оттогава насам той се утвърди като един от най-важните играчи на световната сцена.

В последно време Мбапе се възстановява от контузия в коляното, която го извади временно от игра. Въпреки това, той вече се завръща във форма и показва, че е готов отново да бъде водеща фигура както за клубния си отбор Реал Мадрид, така и за националния тим.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Междувременно, нападателят категорично отхвърли появилите се информации, че травмата му е била неправилно диагностицирана от член на медицинския щаб на Реал Мадрид. Според слуховете, лекарят е прегледал грешното коляно, но Мбапе публично опроверга тези твърдения, с което сложи край на спекулациите около състоянието си.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Жанина Колева
Жанина Колева Отговорен редактор
Франция отбор Килиан Мбапе
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес