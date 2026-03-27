Мбапе на крачка от исторически рекорд за Франция

Килиан Мбапе продължава да пише история с националния отбор на Франция, като се доближи само на едно попадение от това да изравни рекорда за най-много голове за „петлите“ за всички времена. Той отбеляза своя 56-ти гол за страната при победата над Бразилия в приятелска среща, изиграна на стадион „Жилет“ в щата Масачузетс, САЩ. Единственият играч, който все още е пред него в тази престижна класация, е Оливие Жиру с 57 попадения, постигнати в 137 мача.

Голът на Мбапе бе отбелязан в 32-ата минута, когато той се възползва от отлично подаване на Усман Дембеле и хладнокръвно преодоля вратаря на Бразилия – Едерсон. Въпреки че бе основна фигура в атаката на Франция, нападателят пропусна още две добри възможности до края на първото полувреме, като ударите му преминаха встрани от мрежата. В 66-ата минута той беше заменен от Маркъс Тюрам, което сложи край на участието му в срещата.

Още: Във Франция не искат Мбапе да играе за Реал Мадрид

На 27 години Мбапе вече има впечатляваща статистика – 56 гола в едва 95 мача за националния отбор, което подчертава неговата ефективност и значимост за отбора. Дебютът му за Франция датира от 2017 година, когато беше едва на 18 години, а оттогава насам той се утвърди като един от най-важните играчи на световната сцена.

В последно време Мбапе се възстановява от контузия в коляното, която го извади временно от игра. Въпреки това, той вече се завръща във форма и показва, че е готов отново да бъде водеща фигура както за клубния си отбор Реал Мадрид, така и за националния тим.

Междувременно, нападателят категорично отхвърли появилите се информации, че травмата му е била неправилно диагностицирана от член на медицинския щаб на Реал Мадрид. Според слуховете, лекарят е прегледал грешното коляно, но Мбапе публично опроверга тези твърдения, с което сложи край на спекулациите около състоянието си.

Още: Всичко е ясно: ето кога се завръща Килиан Мбапе