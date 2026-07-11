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Турция ще изгражда газопровод до северната част на Кипър

11 юли 2026, 15:27 часа 319 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Турция ще изгражда газопровод до северната част на Кипър

Турция и т.нар. Севернокипърска турска република (СКТР), призната само от Анкара, подписаха меморандум за разбирателство за изграждането на подводен газопровод. Планираният газопровод ще бъде с дължина около 97 километра под Средиземно море и се очаква да заработи през 2028 г., съобщава турската държавна телевизия ТРТ, цитирана от ДПА. 

Турция вече доставя вода на отцепилата се територия чрез подводен тръбопровод, отбелязва агенцията. 

Турският вицепрезидент Джевдет Йълмаз е подписал споразумението по време на свое посещение в Северен Кипър днес, описвайки проекта като „историческа инициатива“. 

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Министърът на енергетиката Алпарслан Байрактар, който е придружавал Йълмаз, е заявил в мрежата Екс, че Турция разглежда енергийната сигурност на непризнатата от други държави република като „неразделна част от себе си“. 

Според ТРТ газопроводът може да се използва и за транспортиране на природен газ до Турция, ако в бъдеще бъдат открити залежи в Източното Средиземноморие. 

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Пред телевизията премиерът на СКТР Юнал Юстел е заявил, че „следващият приоритет на сътрудничеството ще бъде подводен електрически кабел, свързващ северната част на острова с Турция.

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Турция Кипър газопровод Севернокипърска република
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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