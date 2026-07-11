Аржентина – Швейцария: Кога и къде да гледаме последния 1/4-финал на Световното?

Аржентина и Швейцария излизат един срещу друг тази нощ в последен мач от 1/4-финалната фаза на Световното първенство по футбол, което се провежда в САЩ, Мексико и Канада. „Гаучосите“ са действащият шампион и са пределно мотивирани да отстранят съперника и да продължат напред в турнира, който може да се окаже последен в кариерата на суперзвездата на „албиселесте“ - Лионел Меси.

Аржентина – Швейцария: Начален час и ТВ

Аржентина се класира за 1/4-финалите на Мондиал 2026, след като в предишния мач победи много трудно Египет с 3:2. Швейцария пък си осигури двубой със световния шампион, след като отстрани Колумбия след изпълнение на дузпи.

В колко часа започва мачът между Аржентина и Швейцария?

Двубоят между Аржентина и Швейцария е втори в програмата на Световното първенство по футбол тази вечер. Срещата ще започне в 04:00 часа българско време и ще се играе на стадион „Ароухед Стейдиъм“ в Канзас Сити, Мисури.

Кои телевизии ще предават двубоя между Аржентина и Швейцария?

Мачът между Аржентина и Швейцария ще бъде предаван пряко в българския телевизионен ефир. Каналите, които ще излъчват срещата са БНТ и БНТ 3. Ако нямате възможност да гледате двубоя на живо, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

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