"Дали не са някакви аматьори": Вили Вуцов прогнозира разгром на ЦСКА в реванша в Европа

Представянето на ЦСКА в първия предварителен кръг от Лига Европа стана обект на коментари на култовия български наставник Велислав Вуцов. "Армейците" посрещнаха отбора на Дери Сити на Националния стадион "Васил Левски". Те показаха прилично лице и победиха с 3:2, но направиха нелепи грешки при двата допуснати гола. Именно играта в защита бе основна тема в изявлението на Христо Янев, феновете, а сега и на Вуцов.

Вили Вуцов за представянето на ЦСКА срещу Дери Сити

Бившият наставник на Левски смята, че ЦСКА щеше да се представи много по-добре, ако беше срещнал Дери Сити в мач от предсезонната си подготовка. Според него тогава "армейците" са щели да приемат като разочароваща всякаква победа с по-малко от шест отбелязани попадения. Вуцов анализира представянето на "червените" в подкаста си "Лигата на Вуцов" в Youtube. Той е категоричен, че ирландският отбор не може да се сравнява със столичния гранд и ще бъде елиминиран в реванша.

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"Първият гол на Дери е на караминьол. Грешката е, че линията трябва или да го остави в засада, или трябва да има покрит човек до него. Оставиха Лиъм Бойс много непокрит", каза Вуцов. "Дери Сити са хванати от гората, бе. Този отбор не може да се сравнява с ЦСКА. Ако това е контрола, примерно, в Австрия, и свърши по-малко от 6:0 или 6:1 за ЦСКА, ще викат: "Загубено време е контролата". Аз по едно време си виках дали не са някакви аматьори, честна дума. ЦСКА има друго ниво. Нямам съмнение, че ЦСКА ще ги бие и във втория мач. Не просто ще ги отстрани, ще ги бие. В крайна сметка победата е най-важна."

"Първият мач не трябва да е мерило никога. И при Левски, и при ЦСКА има видно превъзходство над настоящите им противници. Убеден съм, че българските отбори ще продължат, но ако искат да отидат по-надалеч в Европа, трябва да подобряват доста неща - в игровия план, в психологията", категоричен е емблематичният треньор. "Не смятам, че планът на ЦСКА за мача беше най-добрият. Но не беше и като този на Левски, който беше катастрофален. При ЦСКА едно не мога да разбера. 4-4-2 ще играят цяла година ли като план? При това положение играчи като Брахими и Пиедраита нямат шанс за титулярно място. В момента, в който върнат схема 4-2-3-1, както играеха през миналия сезон, и бутнат единия измежду Питас и Годой на фланга, става катастрофа. И за фланга, и за играта, за всички е катастрофа. И двамата нападатели трябва да играят."

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