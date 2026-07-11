Кабинетът "Радев":

Норвегия – Англия: Кога и къде да гледаме третия 1/4-финал на Мондиал 2026?

11 юли 2026, 11:04 часа 1020 прочитания 0 коментара

Четвъртфиналната фаза на Светоното първенство по футбол, което се провежда в САЩ, Мексико и Канада, приключва тази нощ. Два отбора вече си осигуриха класиране на 1/2-финалите. Това са Франция и Испания. Сега предстоят да се изиграят останалите два 1/4-финала, а след тях ще получим отговор на въпроса: „Кои ще са другите два тима, които ще се класират в Топ 4 на Мондиал 2026?“.

Норвегия – Англия: Начален час и ТВ

Норвегия се класира за 1/4-финалите на Мондиал 2026, след като в предишния кръг елиминира един от фаворитите за световната титла – Бразилия. Двубоят завърши при резултат 2:1 за „викингите“. Англия пък достигна до тази фаза на надпреварата, след като отстрани домакина Мексико. „Трите лъва“ спечелиха срещата на стадион „Ацтека“ с 3:2.

Национален отбор по футбол на Норвегия Ерлинг Холанд

В колко часа започва мачът между Норвегия и Англия?

Двубоят между Норвегия и Англия е първия в програмата на Световното първенство по футбол тази вечер. Срещата ще започне в 00:00 часа българско време, като ще се играе на стадион „Хард Рок Стейдиъм“ в Маями, Флорида.

Кои телевизии ще предават двубоя между Норвегия и Англия?

Мачът между Норвегия и Англия ще бъде предаван пряко в българския телевизионен ефир. Каналите, които ще излъчват срещата са БНТ и БНТ 3. Ако нямате възможност да гледате двубоя на живо, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

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Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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