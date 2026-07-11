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Първият полски вятърен парк в Балтийско море започна да произвежда ток

11 юли 2026, 15:14 часа 585 прочитания 0 коментара
Снимка: Equinor
Първият полски вятърен парк в Балтийско море започна да произвежда ток

Полша пусна в експлоатация първия си офшорен вятърен парк в Балтийско море. Електроенергията се доставя на сушата в Хочево, близо до Померанското крайбрежие на Балтийско море, северно от Гданск. 

Очаква се офшорният вятърен парк да има капацитет от 1,2 гигавата и да снабдява 1,5 милиона домакинства, което се равнява на производството на полската електроцентрала, работеща с лигнитни въглища, в Белхатов, която е най-голямата в света, заяви премиерът Доналд Туск, цитиран от ДПА. 

Туск определи вятърния парк като ключов за енергийната сигурност на страната. 

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Полша си е поставила за цел да намали зависимостта си от въглищата като енергиен източник. Наред с разширяването на капацитета за добив на електроенергия от възобновяеми източници Варшава планира и първата си атомна електроцентрала. 

Новият вятърен парк „Балтик Пауър“, разположен на 23 километра от брега, понастоящем разполага с 54 вятърни турбини, като се планира броят им да бъде увеличен до общо 76. 

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Полските медии оценяват общата инвестиция на 4,7 млрд. евро. Вятърният парк е собственост на полската държавна енергийна група "Орлен" (Orlen) и канадската компания "Нортланд Пауър" (Northland Power).

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ток Полша вятърен парк Електроенергия Балтийско море
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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