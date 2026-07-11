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Бе №1 на Световното, загуби любовта си към футбола, но сега учи младите на истинските ценности на играта

11 юли 2026, 7:00 часа 786 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Колаж: Actualno.com
Бе №1 на Световното, загуби любовта си към футбола, но сега учи младите на истинските ценности на играта

"Окачените бутонки" е спортна рубрика на Actualno.com, в която припомняме историите на позабравени футболисти от миналото.

Напоследък все по-често чуваме фрази от типа: „Футболът се промени“, „Играта вече не е това, което беше“, „Едно време футболистите бяха коренно различни“ и т.н., и т.н. Нормално е любимата ни игра да се е променила. Все пак и светът се променя с всеки изминал ден, а това няма как да не оказва влияние върху новата генерация. С навлизането на технологиите и широката достъпност до социални мрежи по-голямата част от младите футболисти започнаха да се вълнуват повече от това как изглеждат в Инстаграм, а не как се представят на терена.

Е, все още има доста представители на „по-старото поколение“, които вярват, че основната движеща сила за всеки футболист е любовта към играта. Именно такъв е случаят с бившия голмайстор №1 на Световни първенства – Мирослав Клозе.

Мирослав Клозе футболист от старата генерация

Мирослав Клозе е роден на 9 юни 1978 година в полския град Ополе. Любовта му към спорта се заражда от най-ранна детска възраст, тъй като баща му Йозеф е професионален футболист, а майка му Барбара е национал на страната по хандбал. През 1986 година Миро и семейството му се местят в германския град Кюсел, където бъдещата звезда започва кариерата си в школата на местния Блаубах-Диделкопф.

Мирослав Клозе Матс Хумелс Национален отбор по футбол на Германия

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През 1998-ма Клозе става част от тима на Хомбург, а 12 месеца по-късно облича екипа на Кайзерслаутерн. С „лаутерите“ Миро деюбтира в Бундеслигата през април 2000 година. През сезон 2001/02 нападателят се разписва 16 пъти в първенството и остава на само две попадения от голмайсторския приз.

Голмайсторът сложи край на кариерата си през 2016-та

Оттам нататък кариерата на Клозе тръгва нагоре. Той играе последователно във Вердер Бремен, Байерн Мюнхен и Лацио, където добива световна слава. Миро е част и от националния отбор на Германия. С Бундестима офанзивният футболист пише история като ниже гол след гол. През 2014-та Маншафтът става световен шампион, а Клозе вкарва своя 16-ти гол на Мондиали, като по този начин се превръща в голмайстор №1 в историята на Световните първенства – рекорд, който едва тази година бе счупен от Лионел Меси.

Мирослав Клозе Национален отбор по футбол на Германия

На 1 ноември 2016-та Мирослав Клозе обяви края на забележителната си кариера, в която спечели редица отличия. Малко след оттеглянето си от футбола той дава интервю, в което обяснява защо се е стигнало до това негово решение.

„Футболът, който познавах вече не съществува“

„Спрях с футбола, тъй като вече не можех да го позная. В днешно време младите играчи мислят за други неща. Като бях малък, единственото нещо, за което мислех, е как да тренирам и да стана някой в спорта, който толкова много обичах. В Лацио и националния отбор на Германия, след всяка тренировка, влизах в ледената вана, за да възстановя тялото си и да се предпазя от контузии. Младите футболисти обаче постоянно отказваха“.

Мирослав Клозе

„Когато някой от младите ми съотборници ме видеше да събирам чувалите с топки след тренировка, ме питаше: „Но кой те кара да правиш това?“. В онзи момент си казвах: „Ти си на 20 години и не можеш да помогнеш на един 60-годишен работник, който се грижи за нас!?“. Младите се интересуват повече от това дали бутонките им си отиват с цвета на чорапите. Затова и казах „край“. Футболът, който познавах вече не съществува!“.

„В днешно време младите играчи мислят първо за коли, спонсорски договори и новите си бутонки. Футболът идва чак след всички тези неща. За тях имиджът им е най-важното нещо. А за мен – това, което бе най-важното, е футболът в най-чистата му форма“, разказва Клозе.

В момента Миро Клозе води тима на Нюрнберг

След края на състезателната си кариера Клозе остава във футбола, но вече като треньор. Той работи като помощник в германския национален отбор, а след това е начело на тима до 17 години на Байерн. През 2020-та Мирослав е назначен за помощник на Ханзи Флик в първия състав на баварците, където остава до 2021-ва.

Мирослав Клозе

В средата на юни 2022-ра Миро поема елитния австрийски Райндорф Алтах, но напуска след само един сезон. През лятото на 2024-та Клозе се завръща в Германия и застава начело на Нюрнберг. Миналият сезон тимът завърши на осмо място във Втора Бундеслига, но ръководството е амбицирано през тази кампания отборът да се изкачи отново в елита. Затова и гласува доверие на Клозе като поднови договора му до 2028-ма.

Самият Мирослав пък няма никакво намерение да отстъпва от своите принципи. Той иска да изгради у футболистите си точно тези качества и ценности, които са били важни за него, когато е правил първите си стъпки на зеления килим. Дали ще успее, предстои да видим. Но е ясно, че Клозе има какво още да даде на футбола. Дори и да изглежда ретро в очите на младите.

Автор: Бойко Димитров

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Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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