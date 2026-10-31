Моуриньо коментира скандала в Китай и отсече: Мбапе е най-добрият, Кейн даде много, за да спечели "Златната топка"

Треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо даде мнението си за скандала с Килиан Мбапе в Китай. Французинът разгневи китайския народ, след като определи покойния лидер Мао Дзедун за "диктатор", докато реагираше на хумористична снимка с неговото лице. Футболните фенове често се шегуват по този начин със звездата на Реал Мадрид, за да покажат влиянието му върху съотборниците му. Този път шегата премина границата, тъй като в Китай спряха излъчването на мачове на "кралете" и прекратиха рекламни договори с Мбапе.

Моуриньо даде мнението си за скандала с Мбапе в Китай

Говорейки на днешната пресконференция преди неделния мач от Ла Лига като гост на Расинг Сантандер, Моуриньо не остави никакво съмнение относно доверието си в начина, по който клубът му и френската му звезда са реагирали на кризата с Китай. Той се застъпи за играча си и използва момента, за да го похвали за реакцията му по време на церемонията по връчването на "Златната топка". Французинът остана на второ място зад нападателя на Байерн Мюнхен Хари Кейн.

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Португалецът заяви пред медиите: "Чувствам се спокоен, защото клубът, към който принадлежа, е Реал Мадрид, а играчът, който имам в отбора си, е Килиан Мбапе. Реал Мадрид и Мбапе показаха класа в незабавната си реакция и чувствам, че ги представлявам напълно." Дали събитията извън терена са се отразили на нападателя? Моуриньо беше категоричен, че не е така: "Не. Килиан е много интелигентен и зрял, има изключително висока самоувереност и в същото време притежава класа."

Относно реакцията на френската звезда към коронясването на Кейн, той добави: "В начина, по който се отнесе към спечелването на "Златната топка" от Хари, не видях нищо друго освен класа и уважение. Има разлика между това да знаеш, че си най-добрият, и да уважаваш друг човек, който е дал много, за да спечели наградата." По отношение на скандала с Китай, Специалния го определи като предупреждение за съвременната епоха, в която съществува риск от злоупотреба с технологиите: "Това е една от опасностите на днешния свят, където в много случаи най-доброто, което можеш да направиш, е да не отваряш уста, защото има рискове, свързани с много от нещата, които казваш или коментираш. От наша страна въпросът е приключен. Нямаме какво повече да правим по този въпрос."

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