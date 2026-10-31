След разгромната победа: Луис Енрике написа история в ПСЖ

ПСЖ разгроми Льо Авър като гост в деветия кръг на френската Лига 1, с което запази мястото си на върха в елита, като води на втория Лил с 2 точки. Това беше и успех №127 за Луис Енрике като старши треньор на парижани, което записа името му в историята като мениджърът, постигнал най-много успехи с клуба. Преди това рекордът държеше Лоран Блан.

Луис Енрике: "Имам късмета да водя клуб от такова ниво"

Луис Енрике води ПСЖ в 188 официални срещи. Печеленето на 127 от тях означава, че той има 67.6% успеваемост, откакто пое парижани през 2023 г. Ето какво каза Луис Енрике след историческия успех: "Имам късмета да водя клуб от такова ниво и да разполагам с невероятни футболисти. Започнахме мача със същата концентрация, както винаги, но имахме затруднения при контраатаките и те отбелязаха по този начин. Накрая обаче доминирахме. Играчите имат нужда да играят, за да се чувстват комфортно и да показват това ниво. Заслужават повече минути, но това е Пари Сен Жермен".

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Хакими не е впечатлил Енрике с хеттрика си

Енрике похвали Ашраф Хакими, който вкара 3 гола и даде 2 асистенции за успеха над Льо Авър: "Той е най-добрият десен бек в света, но не съм особено развълнуван от трите му гола. Харесва ми да го виждам постоянно на най-високо ниво. Когато владеем топката, той е нападател. Има качествата да прави това, което прави, но е длъжен да защитава, когато нямаме топката".

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