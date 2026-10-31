Световните грандове се редят на опашка за талант на Челси

Челси започна сезона със страхотни успехи в нападение, но защитата на "сините" се открои като най-големият проблем, с който Шаби Алонсо трябва да се справя. Джош Ачеампонг се възползва от това и с добри представи успя да си извоюва място в стартовия състав на лондонския гранд. А след контузиите на Рийс Джеймс и Максенс Лакроа, той получава още повече шансове. Така англичанинът привлече вниманието на много от световние грандове.

Джош Ачеампонг предизвиква сериозен интерес

В момента на трансферния пазар определено липсват класни защитници, независимо дали става въпрос за централни бранители или бекове. От началото на сезона Джош Ачемапонг показа, че е способен да се представя еднакво добре както в сърцето на защитата, така и по десния фланг. Това го прави доста привлекателна опция, а според "Fussball News", изявите му са следени изкъсо от много от световните грандове, сред които Байерн Мюнхен, Реал Мадрид, Арсенал, Манчестър Юнайтед, Манчестър Сити и Ливърпул.

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Ачеампонг е оценен на 30 милиона евро

От Челси искат да преподпишат с Джош Ачеампонг, за да не го изгубят. Настоящият му договор със "сините" важи до 2029 г. От началото на сезона 20-годишният защитник е изиграл 11 мача за Челси - 8 във Висшата лига и 3 за Купата на лигата. В първенството англичанинът започна като титуляр 6 пъти, а в турнира беше в стартовия състав във всички мачове. Според специализирания сайт "transfermarkt", Ачеампонг е оценен на 30 милиона евро, но със сигурност от Челси ще искат да го продадат за значително по-висока сума, ако се стигне до раздяла.

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