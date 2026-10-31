Ювентус преговаря с един от вариантите за нов треньор на Манчестър Юнайтед

Бъдещето на Майкъл Карик начело на Манчестър Юнайтед продължава да бъде под въпрос след поредния разочароващ резултат. Миналата седмица беше особено тежка за английския специалист, след като тимът му допусна разгром с 1:4 от Комо в Шампионска лига и поражение с 0:3 от Борнемут. Той проведе среща с ръководството на клуба, на която успя да си извоюва още време като треньор. Последвалата загуба с 0:2 от Челси обаче може да се окаже пагубна.

Ювентус цака Манчестър Юнайтед за евентуален заместник на Майкъл Карик

През последните седмици сериозно се спекулира кой може да заеме поста му, а едно от спряганите имена е това на Юлиан Нагелсман. За последно той води националния отбор на Германия на Световното първенство това лято, но се оттегли след разочароващото отпадане на 1/16-финалите от Парагвай. Освен за преминаване на "Олд Трафорд", той е сред кандидатите за поста в Ювентус. "Бианконерите" заемат скромното 8-о място в класирането на Серия А, което скоро може да се окаже трагично за бъдещето на Лучано Спалети.

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По тази причина в италианския клуб вече обмислят потенциален негов заместник, а според информация на журналиста Руди Галети, представители на Ювентус са се свързвали с Нагелсман. В доклада се посочва, че бившият селекционер на Германия обмисля няколко варианта и е оценил проявения интерес. Друга опция за "Старата госпожа" е завръщане на Антонио Конте, който също е спряган за Манчестър Юнайтед.

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